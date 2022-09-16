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    Макарчук отреагировал на дебютный вызов в сборную России

    Защитник «Сочи» Артем Макарчук поделился эмоциями после попадания в итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор.

    – Общались ли вы когда-нибудь с Карпиным или с кем-то из штаба сборной России?

    – Нет, не общался.

    – Расстроены, что это не официальные матчи, а товарищеские?

    – Сейчас непростая ситуация. Конечно, все расстроены, что нет еврокубков, что Россия отстранена от чемпионата мира. Это все сложно.

    Но все равно для меня попадание в сборную – это большая мотивация, большой вызов.

    Надо продолжать дальше работать, а время все покажет. Может быть, нас допустят на чемпионат Европы. Надо ждать.

    – Могли ли в Калининграде представить, что меньше чем через год будете в сборной?

    – Так быстро не мог представить. Ты все время ставишь перед собой какие-то высокие планки, чтобы добиться этого результата. Ты же не хочешь постоянно играть в ФНЛ.

    Конечно, у тебя есть задача попасть на самый высокий уровень. В моем случае рост до сборной получился очень быстрым, я этому рад.

    Это благодаря партнерам по команде – как балтийским, так и сочинским. Все-таки это командный вид спорта, поэтому без них у меня ничего не получилось бы.

    – Что сказал Гаранин? Может быть, кто-то из одноклубников дал какой-нибудь совет или пошутил?

    – Услышал только поздравления, и все. Шуток пока не было, да и, думаю, не будет.

    • 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
    • В окончательную заявку сборной попали 28 футболистов.
    • 26-летний Макарчук в этом сезоне сделал 3 ассиста в 11 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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