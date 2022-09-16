Макарчук отреагировал на дебютный вызов в сборную России

Защитник «Сочи» Артем Макарчук поделился эмоциями после попадания в итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор.

– Общались ли вы когда-нибудь с Карпиным или с кем-то из штаба сборной России?

– Нет, не общался.

– Расстроены, что это не официальные матчи, а товарищеские?

– Сейчас непростая ситуация. Конечно, все расстроены, что нет еврокубков, что Россия отстранена от чемпионата мира. Это все сложно.

Но все равно для меня попадание в сборную – это большая мотивация, большой вызов.

Надо продолжать дальше работать, а время все покажет. Может быть, нас допустят на чемпионат Европы. Надо ждать.

– Могли ли в Калининграде представить, что меньше чем через год будете в сборной?

– Так быстро не мог представить. Ты все время ставишь перед собой какие-то высокие планки, чтобы добиться этого результата. Ты же не хочешь постоянно играть в ФНЛ.

Конечно, у тебя есть задача попасть на самый высокий уровень. В моем случае рост до сборной получился очень быстрым, я этому рад.

Это благодаря партнерам по команде – как балтийским, так и сочинским. Все-таки это командный вид спорта, поэтому без них у меня ничего не получилось бы.

– Что сказал Гаранин? Может быть, кто-то из одноклубников дал какой-нибудь совет или пошутил?

– Услышал только поздравления, и все. Шуток пока не было, да и, думаю, не будет.