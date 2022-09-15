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Стало известно, кто обслужит матчи «Динамо» – «Зенит» и «Спартак» – «Локомотив»

15 сентября 2022, 13:45
4

РФС назначил судей на матчи 10-го тура РПЛ.

Сергей Карасев рассудит «Динамо» и «Зенит». Кирилл Левников назначен на матч «Спартак»«Локомотив».

17 сентября (суббота)

«Урал» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.

«Торпедо» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Антон Фролов; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.

18 сентября (воскресенье)

«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Гончар.

«Сочи» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Сергей Зуев.

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Вячеслав Харламов.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Динамо Краснодар ЦСКА Локомотив Ахмат Крылья Советов Спартак Ростов Урал Нижний Новгород Факел Торпедо Оренбург Химки
Комментарии (4)
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Ziklop
1663240389
Карасёв это хорошо, пусть карты раздаст в начале игры чтоб по ногам меньше лупили.
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paracetamol
1663249216
А где наш самый выдающийся арбитр Сергей Иванов? Не доверяют, в ВАР посадили!
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ААМ
1663256021
Главное не судьи, а игра команд.
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