Стало известно, кто обслужит матчи «Динамо» – «Зенит» и «Спартак» – «Локомотив»

РФС назначил судей на матчи 10-го тура РПЛ.
Сергей Карасев рассудит «Динамо» и «Зенит». Кирилл Левников назначен на матч «Спартак» – «Локомотив».
17 сентября (суббота)
«Урал» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.
«Торпедо» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Антон Фролов; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Виктор Кулагин.
«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Динамо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.
18 сентября (воскресенье)
«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Игорь Синер.
«Краснодар» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Гончар.
«Сочи» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Сергей Зуев.
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Вячеслав Харламов.