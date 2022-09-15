Стало известно, кто обслужит матчи «Динамо» – «Зенит» и «Спартак» – «Локомотив»

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    Сергей Карасев рассудит «Динамо» и «Зенит». Кирилл Левников назначен на матч «Спартак»«Локомотив».

    17 сентября (суббота)

    «Урал» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.

    «Торпедо» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Антон Фролов; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Виктор Кулагин.

    «Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Динамо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.

    18 сентября (воскресенье)

    «Пари НН» – «Оренбург»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Игорь Синер.

    «Краснодар» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Гончар.

    «Сочи» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Сергей Зуев.

    «Спартак» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Вячеслав Харламов.

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    Источник: сайт РФС

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