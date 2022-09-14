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    Заварзин: «Никто в «Спартаке» не мог сказать Федуну «нет». Кто мог, через неделю увольнялся»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поговорил о фигуре экс-владельца клуба Леонида Федуна.

    «Начнем с того, что ему никто не мог в клубе сказать «нет». А кто мог, через неделю уже из «Спартака» увольнялся.

    Человек свою значимость демонстрировал – может, на трансферную политику влиял. А в последнее время его супруга Зарема транслировала свои футбольные знания – ну что это за глупости? Мало, что ли, того, что у нас Ольга Смородская была (экс-президент «Локомотива» – прим. «Бомбардира»)?» – сказал Заварзин.

    • Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
    • При нем клуб взял все российские трофеи.
    • Сейчас «Спартак» полностью под управлением «Лукойла».

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    Источник: «Матч ТВ»

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