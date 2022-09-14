Заварзин: «Никто в «Спартаке» не мог сказать Федуну «нет». Кто мог, через неделю увольнялся»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поговорил о фигуре экс-владельца клуба Леонида Федуна.

«Начнем с того, что ему никто не мог в клубе сказать «нет». А кто мог, через неделю уже из «Спартака» увольнялся.

Человек свою значимость демонстрировал – может, на трансферную политику влиял. А в последнее время его супруга Зарема транслировала свои футбольные знания – ну что это за глупости? Мало, что ли, того, что у нас Ольга Смородская была (экс-президент «Локомотива» – прим. «Бомбардира»)?» – сказал Заварзин.