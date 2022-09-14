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    Зделар: «Если ты в ЦСКА, то сможешь играть в любом топ-клубе Европы»

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что любой игрок его команды готов к топ-клубам Европы.

    «Многие футболисты ЦСКА могут играть в больших, лучших европейских клубах. Не хочу выбирать одного. Если ты выступаешь за ЦСКА, то сможешь играть в любом топовом клубе Европы. У нас много качественных футболистов, повторюсь, не буду выделять одного. Мы — команда, идем от игре к игре и улучшаем себя», – сказал Зделар.

    • Серб перешел в ЦСКА летом из «Партизана».
    • Контракт рассчитан на 3 года.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7446

      nik55 2 часа назад

      слабо лижешь

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