Зделар: «Если ты в ЦСКА, то сможешь играть в любом топ-клубе Европы»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что любой игрок его команды готов к топ-клубам Европы.

«Многие футболисты ЦСКА могут играть в больших, лучших европейских клубах. Не хочу выбирать одного. Если ты выступаешь за ЦСКА, то сможешь играть в любом топовом клубе Европы. У нас много качественных футболистов, повторюсь, не буду выделять одного. Мы — команда, идем от игре к игре и улучшаем себя», – сказал Зделар.