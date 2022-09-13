Роша объяснил, почему перешел в ЦСКА

Новичок ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал переход в московский клуб.

«ЦСКА — один из самых важных клубов в России и Европе, поэтому у меня не было никаких сомнений при переходе. Я действительно доволен своим решением. Каждый день усердно работаю и приспосабливаюсь к философии клуба, чтобы мы могли вместе достигать наших целей в течение сезона.

Я много работал, чтобы вписаться в компанию своих новых товарищей по команде. Был очень рад возможности дебютировать за клуб, выйдя в стартовом составе. Думаю, дебют получился хорошим. Я чувствовал себя достаточно комфортно.

Меня очень здорово приняли в ЦСКА. Мойзес, Бруно Фукс, Макс и Влад сильно помогали мне в первые дни акклиматизироваться и влиться в коллектив. Это значительно облегчает адаптацию. К сожалению, я еще не успел посмотреть город, но уже чувствую себя здесь как дома», — заявил Роша.