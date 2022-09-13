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    Роша объяснил, почему перешел в ЦСКА

    Новичок ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал переход в московский клуб.

    «ЦСКА — один из самых важных клубов в России и Европе, поэтому у меня не было никаких сомнений при переходе. Я действительно доволен своим решением. Каждый день усердно работаю и приспосабливаюсь к философии клуба, чтобы мы могли вместе достигать наших целей в течение сезона.

    Я много работал, чтобы вписаться в компанию своих новых товарищей по команде. Был очень рад возможности дебютировать за клуб, выйдя в стартовом составе. Думаю, дебют получился хорошим. Я чувствовал себя достаточно комфортно.

    Меня очень здорово приняли в ЦСКА. Мойзес, Бруно Фукс, Макс и Влад сильно помогали мне в первые дни акклиматизироваться и влиться в коллектив. Это значительно облегчает адаптацию. К сожалению, я еще не успел посмотреть город, но уже чувствую себя здесь как дома», — заявил Роша.

    • Бразилец перешел из «Портимоненси» за 2 миллиона евро.
    • Он дебютировал в матче с «Краснодаром» (4:1).
    • Футболист вышел в старте и провел на поле все 90 минут.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +56

      footbil 1 час назад

      Бруно Фукс насоветует:=)

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      Рейтинг: +140

      Таврида 2 часа назад

      С детства за ЦСКА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2174

      Ubuntu 2 часа назад

      Отличный игрок. Единственный минус - не накрыл Рамиреса при ударе. А в остальном по качеству выше всяких похвал

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      Рейтинг: +140

      Таврида > Ubuntu 2 часа назад

      Вообще-то Конифей при ударе Рамиреса лажанулся, защитники не могут все удары за 40 метров от ворот блокировать.

      0
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