В УЕФА отреагировали на информацию о возможном отстранении Боснии и Герцоговины за матч с Россией

Пресс-служба УЕФА не подтвердила, что Босния и Герцеговина может попасть под санкции, если сыграет с Россией 19 ноября.
«Босния и Герцеговина может быть отстранена от турниров под эгидой УЕФА? Мы можем только отослать вас к нашему заявлению ниже по этой теме.
Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые не входят в компетенцию и ответственность УЕФА, поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА», – говорится в комментарии.
- Матч должен состояться в Санкт-Петербурге.
- От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.
Источник: «Спорт-Экспресс»