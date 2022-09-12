В УЕФА отреагировали на информацию о возможном отстранении Боснии и Герцоговины за матч с Россией

Пресс-служба УЕФА не подтвердила, что Босния и Герцеговина может попасть под санкции, если сыграет с Россией 19 ноября.

«Босния и Герцеговина может быть отстранена от турниров под эгидой УЕФА? Мы можем только отослать вас к нашему заявлению ниже по этой теме.

Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые не входят в компетенцию и ответственность УЕФА, поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА», – говорится в комментарии.