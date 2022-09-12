Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В УЕФА отреагировали на информацию о возможном отстранении Боснии и Герцоговины за матч с Россией

    Пресс-служба УЕФА не подтвердила, что Босния и Герцеговина может попасть под санкции, если сыграет с Россией 19 ноября.

    «Босния и Герцеговина может быть отстранена от турниров под эгидой УЕФА? Мы можем только отослать вас к нашему заявлению ниже по этой теме.

    Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые не входят в компетенцию и ответственность УЕФА, поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА», – говорится в комментарии.

    • Матч должен состояться в Санкт-Петербурге.
    • От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.

    Новости по теме
    УЕФА может отстранить Боснию и Герцоговину за матч с Россией 10
    В УЕФА прокомментировали отказ игроков сборной Боснии от матча с Россией 10
    Стали известны подробности переговоров России и Боснии и Герцеговины. Боснийцы получат за матч больше, чем рекомендовано УЕФА 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11