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    Юран ответил на обвинения в попытке организовать договорной матч

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал обвинения в попытке организовать договорной матч.

    • Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.
    • По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.
    • «Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

    «Слухи о том, что кто‑то что‑то «продавал или покупал»? То, что мелькало — полная чушь. Воспитание мне не позволит подумать об этих моментах. Это полный бред. Мне уже не 30–35 лет, репутация есть.

    Приведу пример: это связано со «Спартаком». Была игра за чемпионство с «Аланией», которые должны были брать титул. Пошли моменты: кто‑то может отдать игру. Были попытки выходов, в том числе и на меня.

    Мы сыграли вничью, Олег Иваныч (Романцев) обнимал меня и остальных», – сказал Юран.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1719

      gor77 7 минут назад

      А чо про тренеров ничего написали? Или ещё не успели сделать стенограмму своими словами? )))))))
      С. Юран: "... Много раз я говорил, что нужно начать уважать себя и свою страну, где есть великолепные традиции. Еще с советских времен у нас были прекрасные тренеры.
      Я считаю, что вообще все тренеры должны говорить на языке той страны, где они работают. Это раньше была аксиома и требование заказчика. Потому что большинство футболистов — местные. Когда переводчик что‑то говорит в раздевалке, это трудно воспринимать."

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