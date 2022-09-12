Юран ответил на обвинения в попытке организовать договорной матч

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал обвинения в попытке организовать договорной матч.

Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.

По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.

«Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

«Слухи о том, что кто‑то что‑то «продавал или покупал»? То, что мелькало — полная чушь. Воспитание мне не позволит подумать об этих моментах. Это полный бред. Мне уже не 30–35 лет, репутация есть.

Приведу пример: это связано со «Спартаком». Была игра за чемпионство с «Аланией», которые должны были брать титул. Пошли моменты: кто‑то может отдать игру. Были попытки выходов, в том числе и на меня.

Мы сыграли вничью, Олег Иваныч (Романцев) обнимал меня и остальных», – сказал Юран.