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  • Юран ответил на обвинения в попытке организовать договорной матч

Юран ответил на обвинения в попытке организовать договорной матч

12 сентября 2022, 16:52
2

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал обвинения в попытке организовать договорной матч.

  • Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.
  • По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.
  • «Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

«Слухи о том, что кто‑то что‑то «продавал или покупал»? То, что мелькало — полная чушь. Воспитание мне не позволит подумать об этих моментах. Это полный бред. Мне уже не 30–35 лет, репутация есть.

Приведу пример: это связано со «Спартаком». Была игра за чемпионство с «Аланией», которые должны были брать титул. Пошли моменты: кто‑то может отдать игру. Были попытки выходов, в том числе и на меня.

Мы сыграли вничью, Олег Иваныч (Романцев) обнимал меня и остальных», – сказал Юран.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (2)
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gor77
1662991282
А чо про тренеров ничего написали? Или ещё не успели сделать стенограмму своими словами? ))))))) С. Юран: "... Много раз я говорил, что нужно начать уважать себя и свою страну, где есть великолепные традиции. Еще с советских времен у нас были прекрасные тренеры. Я считаю, что вообще все тренеры должны говорить на языке той страны, где они работают. Это раньше была аксиома и требование заказчика. Потому что большинство футболистов — местные. Когда переводчик что‑то говорит в раздевалке, это трудно воспринимать."
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