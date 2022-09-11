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Карпин отреагировал на победу над «Спартаком»

11 сентября 2022, 22:43
5

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в девятом туре РПЛ. Ростовчане уступали в счете, но выиграли 4:2.

– У каждого матча есть свои особенности. Сегодняшний матч чем вам особенно запомнился?

– Тем, что наконец мы обыграли хорошую команду из верхней части турнирной таблицы. До этого с «Динамо», «Локомотивом», « Сочи» вничью играли, это были теперь команды, которые наверху. Сейчас наконец обыграли. Этим запомнился.

– А говоря о том, как проходила игра, все-таки какие положительные процессы?

– Не понравилось, как мы играли до гола «Спартака». Я думаю, что это было связано со скованностью какой-то. После гола игра сразу изменилась. Я думаю, это прежде всего психология, это понятно.

– В чем, на ваш взгляд, сегодня были основные моменты?

– Да во всeм. «Спартак» тоже понравился. И выходили из обороны хорошо, и ребята все отрабатывали, даже когда не получался прессинг. Не то, что не получался, а потому что в другой команде тоже футболисты играют хорошие. И за счeт мастерства выходили из обороны. Но все возвращались, все отрабатывали, все бились друг за друга.

  • «Ростов» идет в сезоне без поражений.
  • Команда занимает 3-е место.
  • На следующей неделе «Ростов» проведет кубковый матч против «Оренбурга».

Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность

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Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий
Комментарии (5)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Красногорск_Фан
1662926031
Очень адекватное мнение. Никогда не думал что похвалю Валеру.
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житель СПб
1662928956
Молодец Карпин! Респект.
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Toomans
1662958139
Валера просто мужик мужиком. Очень уважительно к нему отношусь. Не даром его очень любят в Ростове.
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gor77
1662959249
И в продолжение: — Получаете ли вы хоть чуть‑чуть больше удовольствия от победы над «Спартаком», чем над другой командой? — Честно, я уже устал говорить. Вы почему‑то не верите. Первое время, первые две игры, наверное, да. Это понятно. А сейчас уже ни больше, ни меньше. Удовольствие огромное от того, что три очка взяли. От этого — да, а конкретно от того, что обыграли «Спартак», нет. Удовлетворение всегда прежде всего от очков, а не от команды, которую обыгрываешь, — сказал Карпин.
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paracetamol
1662962356
Да и не видно было, чтобы донцы сильно давили. Их выручила реализация и хорошая оборона!
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