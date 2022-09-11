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    Карпин отреагировал на победу над «Спартаком»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в девятом туре РПЛ. Ростовчане уступали в счете, но выиграли 4:2.

    – У каждого матча есть свои особенности. Сегодняшний матч чем вам особенно запомнился?

    – Тем, что наконец мы обыграли хорошую команду из верхней части турнирной таблицы. До этого с «Динамо», «Локомотивом», « Сочи» вничью играли, это были теперь команды, которые наверху. Сейчас наконец обыграли. Этим запомнился.

    – А говоря о том, как проходила игра, все-таки какие положительные процессы?

    – Не понравилось, как мы играли до гола «Спартака». Я думаю, что это было связано со скованностью какой-то. После гола игра сразу изменилась. Я думаю, это прежде всего психология, это понятно.

    – В чем, на ваш взгляд, сегодня были основные моменты?

    – Да во всeм. «Спартак» тоже понравился. И выходили из обороны хорошо, и ребята все отрабатывали, даже когда не получался прессинг. Не то, что не получался, а потому что в другой команде тоже футболисты играют хорошие. И за счeт мастерства выходили из обороны. Но все возвращались, все отрабатывали, все бились друг за друга.

    • «Ростов» идет в сезоне без поражений.
    • Команда занимает 3-е место.
    • На следующей неделе «Ростов» проведет кубковый матч против «Оренбурга».

    Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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