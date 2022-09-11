Акинфеев назвал оптимальный чемпионат для Зайнутдинова

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев допускает переход своего партнера Бахтиера Зайнутдинова в зарубежный чемпионат.

«Конечно, он смог бы заиграть в Европе. Если будет какое-то предложение, он будет решать. Ехать в Серию А в команду с последнего места я бы ему не советовал.

Когда ко мне приходил за советом Головин, я говорил ему ехать в «Монако», потому что там всегда ставка на перспективную молодежь. Будешь хорошо там играть – всегда сможешь уехать в топ-клуб. Прямо оптимальный чемпионат для Бахи – это Испания. Он мобильный, техничный, шустрый», – сказал Акинфеев.