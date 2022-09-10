В «Кадисе» рассказали о состоянии фаната, перенесшего инфаркт на игре с «Барселоной»

Встречу пятого тура Примеры между «Кадисом» и «Барселоной» прерывали из-за инфаркта болельщика. Его реанимировали на трибунах.

«У болельщика, упавшего в обморок, восстановился пульс, и его увезли на скорой. Он поднялся, снова упал, но в итоге его состояние удалось стабилизировать», – цитирует президента «Кадиса» Мануэля Вискайно «Чемпионат» со ссылкой на СОРЕ.