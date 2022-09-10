РФС назначил судей на матч 2-го тура Кубка России. «Спартак» обслужит Турбин, «Зенит» – Кукуляк

Стали известны имена арбитров, которые отработают матчи 2-го тура Пути РПЛ Кубка России.
13 сентября, вторник
«Пари НН» – «Химки»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Анатолий Жабченко;
«Динамо» – «Ахмат»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Александр Кудрявцев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Павел Кукуян;
14 сентября, среда
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасев;
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Павел Шадыханов;
«Ростов» – «Оренбург»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Владислав Безбородов;
«Сочи» – «Торпедо»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Игорь Панин;
ЦСКА – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Александр Машлякевич; инспектор – Сергей Зуев.
15 сентября, четверг
«Спартак» – «Факел»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Алексей Сухой.