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    Гончаренко оценил летнюю трансферную кампанию «Урала»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко доволен работой клуба на трансферном рынке.

    «Надо отдать должное нашему руководству за то, что откликнулось на просьбу о том, что нужно количественно и качественно усилить команду, поскольку сейчас не получается смотреть без слез на турнирную таблицу.

    Мы прошлись по всем позициям. Считаю, что провели очень хорошую работу, обновили команду. Да, нам сейчас надо, по сути дела, стартовать с нуля, потому что новичков очень много.

    Но главное, что всe это – качественные игроки. Мы должны максимально быстро их внедрить, чтобы не страдало качество нашей игры.

    Надо понимать, что все наши новички сейчас в разном игровом тонусе: кто-то готов играть, кто-то нет.

    Поэтому наша задача – быстрее их подвести, чтобы они понимали нашу команду, нашу модель, что мы требуем в атаке и обороне», – сказал Гончаренко.

    • «Урал» подписал 13 футболистов, потратив суммарно 1,38 миллиона евро.
    • Команда набрала 1 очко в 8 турах РПЛ.
    • Екатеринбуржцы делят последнее место в таблице с «Торпедо».

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    Источник: сайт «Урала»

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    Сегодня, 08:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1454

      Тазит 2 часа назад

      Побереги слезы на конец сезона.

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