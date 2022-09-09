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    Агент: «Многие словенцы поздравили Мевлю с переходом в «Спартак»

    Андрей Степанов, агент новичка «Спартака» Михи Мевли, рассказал, как в Словении отреагировали на трансфер игрока в российский клуб.

    — Не было опасений, что в Словении скажут: «Миха, прости, ты перешел в Россию, там и играй»?

    — Всегда такой риск есть и будет. Но мы общались с Михой уже после подписания контракта и первая реакция в Словении была очень позитивной, в том числе, от футбольных людей. Многие его поздравляли, говорили, что это огромный шаг в карьере, были рады за него. Так что в Словении, в отличие от Норвегии и ситуации с Матиасом Норманном, переход восприняли с бОльшим позитивом. Проблем нет.

    • Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Ранее словенец играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2022 21:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      omitrene 14 минут назад

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      Рейтинг: +755

      (Меня за банили) 1 час назад

      Адекватные люди так и делают.

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      Рейтинг: +37

      Вот как то так 2 часа назад

      Врет Андрей Степанов, гражданин России )))

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      Рейтинг: +755

      (Меня за банили) > Вот как то так 1 час назад

      тебе паспорт не выдадут)))

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