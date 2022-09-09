Агент: «Многие словенцы поздравили Мевлю с переходом в «Спартак»

Андрей Степанов, агент новичка «Спартака» Михи Мевли, рассказал, как в Словении отреагировали на трансфер игрока в российский клуб.

— Не было опасений, что в Словении скажут: «Миха, прости, ты перешел в Россию, там и играй»?

— Всегда такой риск есть и будет. Но мы общались с Михой уже после подписания контракта и первая реакция в Словении была очень позитивной, в том числе, от футбольных людей. Многие его поздравляли, говорили, что это огромный шаг в карьере, были рады за него. Так что в Словении, в отличие от Норвегии и ситуации с Матиасом Норманном, переход восприняли с бОльшим позитивом. Проблем нет.