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    «Это случайность или предвзятость?». Гончаренко – о судейских ошибках в матчах «Урала»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о работе арбитров в играх чемпионата России.

    «И несколько слов про судейство, это очень важно. Мы не можем спокойно смотреть на те результативные ошибки, которые совершаются в отношении нас. Их очень много.

    Я иногда задаюсь вопросом: это случайность или предвзятость? Потому что аномально много ошибаются против нас.

    Есть еще то, что остается за кадром. Например, по желтым карточкам мы, наверное, самая грубая команда. Но я не вижу ни одного футболиста у нас, который пытается не в футбол играть, а кого-то ломать.

    В идентичных ситуациях мы получаем штрафные и карточки, соперники же отделываются устным предупреждением, а иногда на их фолы просто закрывают глаза.

    Мы, конечно, не московская команда, огромного резонанса вокруг проблемы не будет, но количество ошибок, которое есть, просто зашкаливает. Хочу обратить на это внимание.

    Мы не просим судейский корпус, чтобы нам помогали, мы просто хотим, чтобы со стороны арбитров была объективность и последовательность», – заявил Гончаренко.

    • Белорус возглавил «Урал» 15 августа.
    • Команда набрала 1 очко в 8 турах РПЛ.
    • Екатеринбуржцы делят последнее место в таблице с «Торпедо».

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    Источник: сайт «Урала»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +65945

      portero 3 часа назад

      Не хотят команды летать к вам, там холодно сейчас будет. Кому охота летать далеко и жопы морозить....
      Вот нах стадион открытым делали??? Что не знали какая погода в Екатеринбурге?

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      Рейтинг: +1608

      кто там 3 часа назад

      Эх.. вспоминаю прекрасные времена когда Гончар тренил ЦСКА.. как тут некоторые индивиды защищали его.

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