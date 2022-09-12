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⚽ РПЛ. «Спартак» вновь проиграл, «Зенит» уничтожил «Оренбург», «Локомотив» уступил в Воронеже

12 сентября 2022, 01:07
15

Накануне, 11 сентября, девятый тур РПЛ завершился четырьмя матчами.

«Урал» обыграл «Торпедо» (2:0), одержав первую победу в сезоне. Затем «Локомотив» уступил «Факелу» (0:2).

«Зенит» разгромил «Оренбург» (8:0). «Спартак» потерпел второе поражение подряд – от «Ростова» (2:4).

Россия. РПЛ. 9-й тур

Урал (Екатеринбург) – Торпедо (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 70; 2:0 – Бикфалви, 84.

Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Морозов, 45+6; 2:0 – Квеквескири, 58.

Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 8:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Вендел, 3; 2:0 – Сергеев, 17; 3:0 – Кузяев, 19; 4:0 – Малком, 29; 5:0 – Вендел, 43; 6:0 – Павловец, 51 (в свои ворота); 7:0 – Малком, 59; 8:0 – Вендел, 68.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Промес, 24; 1:1 – Полоз, 28; 2:1 – Уткин, 34; 3:1 – Комличенко, 53; 4:1 – Полоз, 70 (с пенальти); 4:2 – Соболев, 76.

Сочи – Динамо (Москва) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Мелкадзе, 6; 2:0 – Нобоа, 11; 2:1 – Макаров, 40.

Химки – Крылья Советов (Самара) – 0:0

Незабитые пенальти: нет – Барач, 20.

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Карраскаль, 30 (с пенальти); 2:0 – Чалов, 45+7 (с пенальти); 2:1 – Рамирес, 47; 3:1 – Медина, 62 (с пенальти); 4:1 – Гайч, 90+1.

Ахмат (Грозный) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Сулейманов, 22; 1:1 – Журавлев, 59; 1:2 – Сулейманов, 61; 1:3 – Гоцук, 64.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Динамо ЦСКА Локомотив Краснодар Ахмат Крылья Советов Ростов Спартак Урал Нижний Новгород Торпедо Факел Оренбург Химки
Комментарии (15)
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Красногвардейчик
1662762526
Удачи ЦСКА, надеюсь хоть в этом матче, нас не будут душить Ивановы и Казарцевы
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ААМ
1662782502
Приятно удивляет "Сочи", а "Динамо" пока не то.
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Бугимен
1662785232
ПОБЕДУ СОЧИ И КРАСНОДАРУ!!!!!!!!!!
Ответить
Январь 59
1662803182
Сочи респект и уважуха. Всех кто болел за Сочи с победой. Сегодня болею за Краснодар, завтра за Ростов.
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АЛЕКС 58
1662805658
Победы Армейцам!
Ответить
Bozigit
1662812300
Ждем хороших игр
Ответить
ААМ
1662959701
СПАМ подтвердил, что он спам, а Локо жаль.
Ответить
paracetamol
1662961352
Нормальный итог тура, а коней нужно судить за взятки. Гинер принялся за старое!
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lNeTl
1662969185
В ворота Оренбурга какого-то клоуна поставили,чтобы он от мяча уворачивался.
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