Мостовой прокомментировал переход Мевли в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе экс-защитника «Зенита» Михи Мевли в столичный клуб.

«Спартаку» однозначно нужен центральный защитник. Мы в этом убедились хотя бы по матчу с «Зенитом», который создал моментов на пять игр вперeд.

Мевля — логичный вариант. Он опытный защитник, который прекрасно знает российский чемпионат, играл здесь долго. Тем более пришeл он бесплатно. Хороший вариант, учитывая, что в Россию сейчас не так просто привезти игроков», — сказал Мостовой.