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    Мостовой прокомментировал переход Мевли в «Спартак»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе экс-защитника «Зенита» Михи Мевли в столичный клуб.

    «Спартаку» однозначно нужен центральный защитник. Мы в этом убедились хотя бы по матчу с «Зенитом», который создал моментов на пять игр вперeд.

    Мевля — логичный вариант. Он опытный защитник, который прекрасно знает российский чемпионат, играл здесь долго. Тем более пришeл он бесплатно. Хороший вариант, учитывая, что в Россию сейчас не так просто привезти игроков», — сказал Мостовой.

    • Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
    • В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.
    • Игрок стоит 1 миллион евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.09.2022 18:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32910

      VVM1964 2 часа назад

      Полностью согласен с Мостовым !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1265

      Freyd 5 часов назад

      Только один плюс в двух новичках,оба пришли БЕСПЛАТНО!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1470

      alefreddy 5 часов назад

      да он лучший так как оборона сейчас никакая ну то есть для второй таблицы чемпионата.А дальше повезет не повезет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25524

      JTherry 6 часов назад

      ну если уж и Мостовой одобрил, то Мевля - это "икра" по нынешним временам...) верим...

      4
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      Рейтинг: +17911

      DVOK68 7 часов назад

      Верно.

      1
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