Экс-защитник «Зенита» Мевля перешел в «Спартак»

В Зените особо ничем не запомнился, поэтому не знаю насколько корректно называть его экс-зенитовцем в сете перехода в Спартак. С таким же успехом можно назвать его экс-ростовчанином или экс-сочинцем. В Ростове он играл более эффективно, чем в Зените.
Будем посмотреть его успехи у КБ. Но что-то не сильно я оптимистично настроен в этом случае...
«Спартак» объявил о переходе защитника «Аланьяспора» Михи Мевли.
32-летний словенец подписал контракт с московским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год.
Мевля – первый словенец в истории «Спартака».
- Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
- В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.
- Игрок стоит 1 миллион евро.
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