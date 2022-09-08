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Экс-защитник «Зенита» Мевля перешел в «Спартак»

8 сентября 2022, 18:02
26

«Спартак» объявил о переходе защитника «Аланьяспора» Михи Мевли.

32-летний словенец подписал контракт с московским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Мевля – первый словенец в истории «Спартака».

  • Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
  • В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.
  • Игрок стоит 1 миллион евро.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мевля Миха
Комментарии (26)
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Fusballer
1662649730
Добро пожаловать в лучший клуб мира!
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Фитоняшич
1662650386
В РПЛ 140 матчей отыграл всё-таки. Сейчас защитников нет почти в команде. Определённо не худший вариант.
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derrik2000
1662650907
Зря. Он отлично играл в Ростове у Бердыева. Но у туркмена всё было построено на схемах для каждого игрока, выходить за пределы которых ни-ни. В Зените он уже был никакой. Да оно и понятно почему: в Зените нет таких схем "шаг влево-шаг вправо - расстрел на месте", как было в Ростове. Ладно, хоть только до конца сезона подписали: мало вреда принесёт.
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(Меня за банили)
1662651792
Ну понятно, дыры до конца сезона заткнуть.
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Play
1662652070
Мевля играл в Ростове, Зените и Сочи, при чём в Зените меньше всего, пишут именно экс защитник Зенита. Всё купил Миллер, даже бомбардир. В Ростове Мевля был очень крут, но, как уже написали выше, у Бердыева, благодаря строгой системе, даже средненькие футболисты играли выше своего уровня. Это было показательно, когда Ростов растащили на молекулы после ухода КБ, и никто так толком и не заиграл в других командах.
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хав_бек
1662652205
Как говорится... на безрыбье и рак - рыба) Защитник нужен. Будем надеяться, что лучший год проведет в Спартаке)
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JTherry
1662652708
перешел свободным агентом по схеме 1+1 с условием продления при 90% сыгранных матчей... будем надеяться, что сыграет не хуже Жоао Карлоса, если кто-то помнит еще такого игрока...)
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САДЫЧОК
1662652803
Очень слабо играл Мевля , за сборную Словении ! Худший игрок своей сборной !
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zigbert
1662653868
Трудно сказать в каком виде он придет в Спартак? А так защитник опытный, может усилить линию обороны. Удачи в Спартаке!
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Ill Ich
1662655770
Мевля всё тот же - борода лопатой, никак не ромбом. "Спартак" сделал удачное приобретение.
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