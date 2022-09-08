Экс-защитник «Зенита» Мевля перешел в «Спартак»

«Спартак» объявил о переходе защитника «Аланьяспора» Михи Мевли.
32-летний словенец подписал контракт с московским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год.
Мевля – первый словенец в истории «Спартака».
- Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
- В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.
- Игрок стоит 1 миллион евро.
Все трансферы РПЛ лета-2022: «Крaснодар» взял игрока сборной Анголы, «Фaкел» арендовал Калинина из «Ростова»
Источник: телеграм-канал «Спартака»