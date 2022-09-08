Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Экс-защитник «Зенита» Мевля перешел в «Спартак»

    «Спартак» объявил о переходе защитника «Аланьяспора» Михи Мевли.

    32-летний словенец подписал контракт с московским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

    Мевля – первый словенец в истории «Спартака».

    • Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
    • В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.
    • Игрок стоит 1 миллион евро.

    Все трансферы РПЛ лета-2022: «Крaснодар» взял игрока сборной Анголы, «Фaкел» арендовал Калинина из «Ростова»

    Новости по теме
    Мевля согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Спартак»
    Стало известно условие для автоматического продления контракта Мевли со «Спартаком» 6
    Мостовой прокомментировал переход Мевли в «Спартак» 6
    Источник: телеграм-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2022 18:02
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1429

      Toomans 4 часа назад

      В Зените особо ничем не запомнился, поэтому не знаю насколько корректно называть его экс-зенитовцем в сете перехода в Спартак. С таким же успехом можно назвать его экс-ростовчанином или экс-сочинцем. В Ростове он играл более эффективно, чем в Зените.
      Будем посмотреть его успехи у КБ. Но что-то не сильно я оптимистично настроен в этом случае...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Ill Ich 6 часов назад

      Мевля всё тот же - борода лопатой, никак не ромбом. "Спартак" сделал удачное приобретение.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15360

      Fusballer > Ill Ich 6 часов назад

      Похож на Жиго)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32910

      VVM1964 > Fusballer 2 часа назад

      Хотелось бы что бы и по качеству игры имел подобное сходство !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15360

      Fusballer > VVM1964 2 часа назад

      Да, очень хочется!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26254

      slavutiq70 6 часов назад

      Ну если наша цель 10 место как в пролом чемпионате то хорошее приобретения .....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97985

      zigbert 6 часов назад

      Трудно сказать в каком виде он придет в Спартак? А так защитник опытный, может усилить линию обороны. Удачи в Спартаке!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25524

      JTherry > zigbert 6 часов назад

      до 25 лет играл в опорной зоне, цз стал, перейдя в Ростов, знает 10 языков - полиглот, с любым тренером на "ты", в бухарестском Динамо был капитаном, играет в линзах, в обычной жизни носит очки - коротенько о Мевле...) в Суперлиге не задалось, сел на лавку...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97985

      zigbert > JTherry 6 часов назад

      Спасибо, интересные подробности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9440

      САДЫЧОК 7 часов назад

      Очень слабо играл Мевля , за сборную Словении ! Худший игрок своей сборной !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32910

      VVM1964 > САДЫЧОК 2 часа назад

      " Значит хорошие сапоги, надо брать" ( х/ф Служебный роман ). )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +330

      ScarlettOgusania > VVM1964 1 час назад

      Для садычка Мевля будет второй занозой в голове после Джикии))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25524

      JTherry 7 часов назад

      перешел свободным агентом по схеме 1+1 с условием продления при 90% сыгранных матчей... будем надеяться, что сыграет не хуже Жоао Карлоса, если кто-то помнит еще такого игрока...)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1266

      хав_бек 7 часов назад

      Как говорится... на безрыбье и рак - рыба)
      Защитник нужен. Будем надеяться, что лучший год проведет в Спартаке)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2765

      Play 7 часов назад

      Мевля играл в Ростове, Зените и Сочи, при чём в Зените меньше всего, пишут именно экс защитник Зенита. Всё купил Миллер, даже бомбардир. В Ростове Мевля был очень крут, но, как уже написали выше, у Бердыева, благодаря строгой системе, даже средненькие футболисты играли выше своего уровня. Это было показательно, когда Ростов растащили на молекулы после ухода КБ, и никто так толком и не заиграл в других командах.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7417

      nik55 > Play 7 часов назад

      бомбардир на зарплате мюллера вот и пишут экс----------

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +724

      (Меня за банили) 7 часов назад

      Ну понятно, дыры до конца сезона заткнуть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1388

      Дубина 7 часов назад

      Мда уж) и зачем хлам набирать не понятно! Не че не меняется!!!)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11