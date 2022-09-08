Экс-защитник «Зенита» Мевля перешел в «Спартак»

«Спартак» объявил о переходе защитника «Аланьяспора» Михи Мевли.

32-летний словенец подписал контракт с московским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Мевля – первый словенец в истории «Спартака».

Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».

В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.

Игрок стоит 1 миллион евро.

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