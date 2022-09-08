Семак поставил оценку летней трансферной кампании «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, доволен ли он трансферной кампанией клуба.

«Главное, что мы смогли сохранить костяк. А небольшие изменения, которые мы сделали, помогают нам двигаться вперeд и улучшать качество игры.

Так что абсолютно нормально, на твeрдую четверку», – сказал Семак.