Семак поставил оценку летней трансферной кампании «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, доволен ли он трансферной кампанией клуба.
«Главное, что мы смогли сохранить костяк. А небольшие изменения, которые мы сделали, помогают нам двигаться вперeд и улучшать качество игры.
Так что абсолютно нормально, на твeрдую четверку», – сказал Семак.
- Летнее ТО в России закроется сегодня.
- «Зенит» подписал 5 футболистов – вратаря Ивана, защитника Родригао, хавбеков Зелимхана Бакаева и Мантуана, а также форварда Матео Кассьерру.
- Траты петербургского клуба составили 8 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»