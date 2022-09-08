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    Семак поставил оценку летней трансферной кампании «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, доволен ли он трансферной кампанией клуба.

    «Главное, что мы смогли сохранить костяк. А небольшие изменения, которые мы сделали, помогают нам двигаться вперeд и улучшать качество игры.

    Так что абсолютно нормально, на твeрдую четверку», – сказал Семак.

    • Летнее ТО в России закроется сегодня.
    • «Зенит» подписал 5 футболистов – вратаря Ивана, защитника Родригао, хавбеков Зелимхана Бакаева и Мантуана, а также форварда Матео Кассьерру.
    • Траты петербургского клуба составили 8 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3989

      Spirit_78 4 часа назад

      Пятерых хороших игроков за 8 млн - это потрясающий результат!

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      Рейтинг: +25663

      vladimir-7 5 часов назад

      Ещё бы пару бразильцев и вместо Мишки хорошего воротчика, то поставил бы –
      отлично.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11710

      Вомбат > vladimir-7 4 часа назад

      А чем плох Иван Куарезма да Сильва? Он сильнее и Лантратова и Ломаева и Адамова и Худякова. Я уверен: если бы он постоянно стоял в вовротах Зенита, он у нас котировался бы наравне с Сафоновым и Акинфеевым.

      1
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      Рейтинг: +15346

      Fusballer > Вомбат 4 часа назад

      Наравне с Буффоном!

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      Ответить
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      Рейтинг: +25663

      vladimir-7 > Вомбат 1 час назад

      Посоветуй это Семаку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      Фитоняшич 5 часов назад

      Кукуян вместо Иванова - топ ротация.

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      Рейтинг: +25663

      vladimir-7 > Фитоняшич 5 часов назад

      Миллер, кого прикажет, того безоговорочно и назначит РФС

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