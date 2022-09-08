Карпин назвал состав сборной России, «Челси» уволил Тухеля, «Лейпциг» – Тедеско, «Наполи» разгромил «Ливерпуль» и другие новости дня

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Сборная России в сентябре сыграет с Киргизией, в ноябре – с Ираном. Также ведутся переговоры с Боснией и Герцеговиной, Сенегалом и Перу

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Лига чемпионов. «Наполи» разгромил «Ливерпуль», «Бавария» победила «Интер», «Барселона» забила 5 голов «Виктории», «Атлетико» обыграл «Порту» благодаря голу на 101-й минуте

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