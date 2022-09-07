Лига чемпионов. «Барселона» забила 5 голов «Виктории». У Левандовски хет-трик, Дембеле сделал 2 ассиста

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле разгромила «Викторию» со счетом 5:1.

Трижды забил нападающий Роберт Левандовски, также голы в активе Франка Кессье и Феррана Торрес. В двух случаях из пяти ассистировал Усман Дембеле.

У чехов отличился форвард Ян Сикора.

Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур

Барселона (Испания) – Виктория (Чехия) – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Кессье, 13; 2:0 – Левандовски, 34; 2:1 – Сикора, 44; 3:1 – Левандовски, 45+3; 4:1 – Левандовски, 67; 5:1 – Торрес, 71.

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