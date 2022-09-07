ЭСК признала четыре ошибки судей в 8-м туре РПЛ

ЭСК РФС рассмотрела обращения клубов РПЛ по решениям судей в матчах 8-го тура РПЛ.
Комиссия признала четыре ошибки арбитров в одном туре:
- Решение Виталия Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом» (2:1) на 32-й минуте.
- Решение Артeма Любимова не назначать пенальти в ворота «Крыльев Советов» в игре с ЦСКА (0:1) на 46-й минуте.
- Решение Евгения Кукуляка назначить пенальти в ворота «Факела» в матче с «Пари НН» (1:3) на 62-й минуте.
- Решение Яна Бобровского назначить пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом» (0:1) на 93-й минуте.
Источник: сайт РФС