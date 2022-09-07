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    ЭСК признала четыре ошибки судей в 8-м туре РПЛ

    ЭСК РФС рассмотрела обращения клубов РПЛ по решениям судей в матчах 8-го тура РПЛ.

    Комиссия признала четыре ошибки арбитров в одном туре:

    • Решение Виталия Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом» (2:1) на 32-й минуте.
    • Решение Артeма Любимова не назначать пенальти в ворота «Крыльев Советов» в игре с ЦСКА (0:1) на 46-й минуте.
    • Решение Евгения Кукуляка назначить пенальти в ворота «Факела» в матче с «Пари НН» (1:3) на 62-й минуте.
    • Решение Яна Бобровского назначить пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом» (0:1) на 93-й минуте.

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    Источник: сайт РФС

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    07.09.2022 18:27
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1260

      Freyd 9 часов назад

      По чём нынче обращение в ЭСК?:)

      0
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      Рейтинг: +5384

      ySS 10 часов назад

      Ошибочно назначенные... хуже ошибочно не назначенных. Кукуляк вообще придумал пенальти

      0
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    • ...
      Рейтинг: +332

      7:1 10 часов назад

      ухты, и ничего про зенит. хряки будут недовольны. заговор же.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +341

      Фитоняшич 10 часов назад

      И только Кукуян провёл "идеальный" матч.
      У него что не мачт со Спартаком, то идеальный просто. Что с Динамо, что с Зенитом.
      Спартак эти команды даже с плохой игрой перебегать должен был, да удалить два-три человека, но куда там, у нас работает функция соблюдения игрового баланса!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25652

      vladimir-7 10 часов назад

      Где наказания "провинившимся" судьям и решение по матчу, как Торпедо-Ростов,
      учитывая, что пенальти был назначен в самом конце игры и необходимо этим
      клубам признать ничью, а не победу Ростову.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17306

      житель СПб > vladimir-7 10 часов назад

      Согласен! В данном случае и матче - все основания изменить очки!

      0
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      Рейтинг: +2791

      Nerlinger 10 часов назад

      Бобёр маслом семечковым до конца жизни обеспечен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +323

      ScarlettOgusania 11 часов назад

      Каждое спорное решение повлияло на результат матча((

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      Рейтинг: +13857

      Skull_Boy > ScarlettOgusania 11 часов назад

      Да нет ЦСКА и НН выиграли и так

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