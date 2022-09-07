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    «Спартак» близок к подписанию экс-зенитовца Мевли

    Защитник турецкого «Аланьяспора» Миха Мевля близок к трансферу в «Спартак». В ближайшее время словенец пройдет медосмотр для москвичей.

    После него «Спартак» решит, арендовать игрока или покупать.

    • 32-летний Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
    • В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.
    • Игрок стоит 1 миллион евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 09:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7400

      nik55 2 часа назад

      зачем он нужен ?

      0
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      Рейтинг: +25412

      JTherry 4 часа назад

      подбирают то, что плохо лежит, оставшийся, еще не "стрелянный" (ни одного матча в Суперлиге) Мевля, недавно пыливший в РПЛ, неужели он стоит 1 лимон..?) он бесплатно никому был не интересен, судя по спросу трансферного рынка... значит, по трансферу Фернандеса - отказ от Волоса...

      2
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      Рейтинг: +697

      (Меня за банили) 5 часов назад

      Рыбус, Мевля, кого ещё с барахолки?

      0
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      Рейтинг: +17295

      житель СПб 6 часов назад

      Ну вот и обратный процесс. А то - только к Зениту претензии у московских визави...

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      Рейтинг: +551

      SLADE2019 > житель СПб 6 часов назад

      Этот обратный процесс должен был пойти тогда, когда Мевля еще в Зените был, года четыре назад.

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      Рейтинг: +551

      SLADE2019 7 часов назад

      Позор. Собирание мусора теперь девиз трансферной политики нашего клуба?

      3
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      Рейтинг: +15326

      Fusballer 8 часов назад

      Ну хоть защитник.

      0
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