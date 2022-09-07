«Спартак» близок к подписанию экс-зенитовца Мевли

зачем он нужен ?
Защитник турецкого «Аланьяспора» Миха Мевля близок к трансферу в «Спартак». В ближайшее время словенец пройдет медосмотр для москвичей.
После него «Спартак» решит, арендовать игрока или покупать.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Защитник турецкого «Аланьяспора» Миха Мевля близок к трансферу в «Спартак». В ближайшее время словенец пройдет медосмотр для москвичей.
После него «Спартак» решит, арендовать игрока или покупать.
подбирают то, что плохо лежит, оставшийся, еще не "стрелянный" (ни одного матча в Суперлиге) Мевля, недавно пыливший в РПЛ, неужели он стоит 1 лимон..?) он бесплатно никому был не интересен, судя по спросу трансферного рынка... значит, по трансферу Фернандеса - отказ от Волоса...
Рыбус, Мевля, кого ещё с барахолки?
Ну вот и обратный процесс. А то - только к Зениту претензии у московских визави...
Этот обратный процесс должен был пойти тогда, когда Мевля еще в Зените был, года четыре назад.