Лига чемпионов. «Атлетико» победил «Порту», забив на 101-й минуте; «Тоттенхэм» обыграл «Марсель», «Байер» уступил «Брюгге»

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В первом туре группового этапа Лиги чемпионов состоялись еще три матча.
«Атлетико» выиграл у «Порту» – 2:1. Все три гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время.
«Тоттенхэм» справился с «Марселем» благодаря дублю Ришарлисона.
«Брюгге» дома минимально победил «Байер» со счетом 1:0.
Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
Атлетико (Испания) – Порту (Португалия) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Эрмосо, 90+2; 1:1 – Урибе (с пенальти), 90+6; 2:1 – Гризманн, 90+11.
Удаление: нет – Тареми, 82.
Брюгге (Бельгия) – Байер (Германия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Силла, 42.
Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
Тоттенхэм (Англия) – Марсель (Франция) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Ришарлисон, 76; 2:0 – Ришарлисон, 81.
Удаление: нет – Мбемба, 48.