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    Лига чемпионов. «Атлетико» победил «Порту», забив на 101-й минуте; «Тоттенхэм» обыграл «Марсель», «Байер» уступил «Брюгге»

    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов состоялись еще три матча.

    «Атлетико» выиграл у «Порту» – 2:1. Все три гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время.

    «Тоттенхэм» справился с «Марселем» благодаря дублю Ришарлисона.

    «Брюгге» дома минимально победил «Байер» со счетом 1:0.

    Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур

    Атлетико (Испания) – Порту (Португалия) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Эрмосо, 90+2; 1:1 – Урибе (с пенальти), 90+6; 2:1 – Гризманн, 90+11.

    Удаление: нет – Тареми, 82.

    Брюгге (Бельгия) – Байер (Германия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Силла, 42.

    Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

    Тоттенхэм (Англия) – Марсель (Франция) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ришарлисон, 76; 2:0 – Ришарлисон, 81.

    Удаление: нет – Мбемба, 48.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      nenneinums 5 часов назад

      Зачем дарить цветы и подарки, выпрашевать у жены, снимать проститутку если можно просто потрахаться. Можешь сам убедиться, вот ссылка ----- https://dyx.dk/slyv

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