Тренер Киргизии: «Полное безобразие, что Россию отстранили от международных матчей»

Александр Крестинин, главный тренер сборной Киргизии, прокомментировал отстранение сборной России от международных игр.
«Я, как и многие люди, считаю это полным безобразием. Понятно, как и почему эти решения принимаются, но это неправильно с любой точки зрения: и с человеческой, и со спортивной, и с политической», – сказал Крестинин.
- 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
- Команды ранее не встречались.
- Крестинин хочет постажироваться у главного тренера России Валерий Карпина.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»