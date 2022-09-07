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    Тренер Киргизии: «Полное безобразие, что Россию отстранили от международных матчей»

    Александр Крестинин, главный тренер сборной Киргизии, прокомментировал отстранение сборной России от международных игр.

    «Я, как и многие люди, считаю это полным безобразием. Понятно, как и почему эти решения принимаются, но это неправильно с любой точки зрения: и с человеческой, и со спортивной, и с политической», – сказал Крестинин.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Команды ранее не встречались.
    • Крестинин хочет постажироваться у главного тренера России Валерий Карпина.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    07.09.2022 21:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      nenneinums 5 часов назад


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      0
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      Рейтинг: +5374

      Красногорск_Фан 6 часов назад

      Прально. Там не будет ни нас ни ибры ни марадонны. Ни чемп а фуфло. И еще пива продавать не будут

      1
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      Рейтинг: +76

      Ill Ich 7 часов назад

      Конечно, безобразие. Но когда-нибудь и оно закончится, и мы снова будем побеждать, в том числе и на футбольных полях.

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      Рейтинг: +1162

      mama1991 7 часов назад

      шишек лучше бы киргизских прислал.

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      Рейтинг: +645

      чаппай 8 часов назад

      Что тут сокрушаться-то? Когда руководство РФ принимало определенные решения, последствия и контрмеры были очевидны. Все вопросы к руководству РФ. Только про человечность и спорт вне политики не говорите, только рассмешите кремлёвскую опг

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      Рейтинг: +4061

      mutabor0992 9 часов назад

      Тюбитейка сними!

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      Рейтинг: +23

      Житель планеты Земля 9 часов назад

      Ну канеш тренер Киргизии так скажет---гражданип России Крестинин.

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      Рейтинг: +706

      (Меня за банили) > Житель планеты Земля 8 часов назад

      Т.е. гражданин России не может высказать свое мнение, а условный пиндос может?

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      Рейтинг: +23

      Житель планеты Земля > (Меня за банили) 8 часов назад

      Т.е. гражданин России не может высказать свое мнение ?======Ты в шары долбишься ? Где я написал что гражданин России не может высказать свое мнение ?...
      Тебе балбесу надо объяснять что тренер сборной другой страны , так возмущается что Россию отстранили от международных матчей , только потому что он как раз сам гражданин России ? )))

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      Рейтинг: +706

      (Меня за банили) > Житель планеты Земля 8 часов назад

      Тебя балбеса переспрашиваю еще разззззз. Гражданин России не может высказать свое мнение?

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      Рейтинг: +23

      Житель планеты Земля > (Меня за банили) 8 часов назад

      ))) Да ты не просто балбес.Ты дабл...@оп )))

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      Рейтинг: +706

      (Меня за банили) > Житель планеты Земля 8 часов назад

      Делаю третью попытку. Может все же получится. Гражданин России, даже если он тренер другой сборной может высказывать свое мнение или нет??

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      Рейтинг: +369

      Stavr007 > (Меня за банили) 7 часов назад

      хватит бздеть тут, какое свое мнение он выразил? кто с бабками какими +- не плохими зависал в отпусках в пендосиях, и не надо тут чесать, что этого не было, а сейчас челик ноунейм решил +очко себе закинуть, все всЁ прекрасно понимают, что после всех этих событий житуха круче не станет, нужно лизать задницу по максимуму

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