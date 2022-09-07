Тренер Киргизии: «Полное безобразие, что Россию отстранили от международных матчей»

Александр Крестинин, главный тренер сборной Киргизии, прокомментировал отстранение сборной России от международных игр.

«Я, как и многие люди, считаю это полным безобразием. Понятно, как и почему эти решения принимаются, но это неправильно с любой точки зрения: и с человеческой, и со спортивной, и с политической», – сказал Крестинин.