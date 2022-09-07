Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Главный тренер сборной Киргизии заявил, что хочет постажироваться у Карпина

    Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин признался, что хотел бы съездить на стажировку к тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Команды ранее не встречались.

    — Хотели бы час-другой спокойно пообщаться с Валерием Карпиным, Виктором Онопко, Юрием Никифоровым — и надеетесь ли, что такая возможность в Бишкеке будет?

    — Много информации никогда не бывает — и, конечно, было бы интересно поговорить с тренерским штабом.

    Тем более, когда Валерий Георгиевич работал в «Армавире», у него были сборы в Крымске, в ста километрах от Краснодара, и я неделю ездил и смотрел тренировки, у меня была такая возможность. Было очень интересно. Поэтому примерно понимаю манеру его работы.

    Лучше всего было бы при возможности съездить к нему на стажировку в «Ростов», тем более что мне тут близко. По игре команды видно, как меняются подходы, но было бы чрезвычайно любопытно увидеть этот процесс изнутри и пообщаться.

    Тем более все эти люди с огромным международным опытом, много лет играли в Испании, а Никифоров — и в Голландии.

    Новости по теме
    Карпин предложил изменить календарь сезона ради сборной 9
    «А сколько им лет?». Карпин объяснил невызов в сборную Дзюбы и Оздоева 6
    Карпин объяснил, почему не вызвал Смолова в сборную России 10
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2022 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11