Главный тренер сборной Киргизии заявил, что хочет постажироваться у Карпина

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин признался, что хотел бы съездить на стажировку к тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину.

24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.

Команды ранее не встречались.

— Хотели бы час-другой спокойно пообщаться с Валерием Карпиным, Виктором Онопко, Юрием Никифоровым — и надеетесь ли, что такая возможность в Бишкеке будет?

— Много информации никогда не бывает — и, конечно, было бы интересно поговорить с тренерским штабом.

Тем более, когда Валерий Георгиевич работал в «Армавире», у него были сборы в Крымске, в ста километрах от Краснодара, и я неделю ездил и смотрел тренировки, у меня была такая возможность. Было очень интересно. Поэтому примерно понимаю манеру его работы.

Лучше всего было бы при возможности съездить к нему на стажировку в «Ростов», тем более что мне тут близко. По игре команды видно, как меняются подходы, но было бы чрезвычайно любопытно увидеть этот процесс изнутри и пообщаться.

Тем более все эти люди с огромным международным опытом, много лет играли в Испании, а Никифоров — и в Голландии.