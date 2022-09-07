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    «Брайтон» разрешил Поттеру вести переговоры с «Челси». Отступные за тренера – 18 миллионов

    Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер может возглавить «Челси».

    «Брайтон» разрешил 47-летнему тренеру провести переговоры с лондонским клубом, сообщает B/R Football. Сообщалось, что Поттер – один из трех кандидатов «Челси» на замену уволенного Томаса Тухеля.

    Назначение Поттера на потс главного тренера обойдется «Челси» в 18 миллионов долларов. Это отступные, прописанные в контракте тренера с «Брайтоном».

    • «Челси» также планирует провести переговоры с Зинедином Зиданом и Маурисио Почеттино.
    • Тухель работал в «Челси» с января 2021 года.
    • При нем команда выиграла ЛЧ, клубный чемпионат мира.

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    Источник: B/R Football

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    07.09.2022 18:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10675

      "supermax" 11 часов назад

      осталось найти еще Грейнджер и Уизли

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      7:1 > "supermax" 10 часов назад

      я всё думал, какой дебил первым отпишется по этой теме. оказалось - спартач. гы-гы

      1
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      ...
      Рейтинг: +10675

      "supermax" > 7:1 10 часов назад

      странно, что ты вообще думал)) так и в человека еще эволюционируешь

      0
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      Рейтинг: +68

      Niklas80 12 часов назад

      Отступные конечно впечатляют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25483

      JTherry > Niklas80 11 часов назад

      а если эти отступные просуммировать с отступными Тухеля, то сумасшедшая цифра получится, "и не сосчитаешь"...))

      1
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      Рейтинг: +36

      Павлюченко9 12 часов назад

      Неужели Поттра возьмут

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      ...
      Рейтинг: +25483

      JTherry > Павлюченко9 11 часов назад

      Грановская ушла, поэтому легко могут взять этого "Гарри" Поттера...)

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      Рейтинг: +36

      Павлюченко9 > JTherry 9 часов назад

      Кстате Поттер не плохой вариант, но на мой взгляд слабе Тухеля.

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