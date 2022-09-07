«Брайтон» разрешил Поттеру вести переговоры с «Челси». Отступные за тренера – 18 миллионов

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер может возглавить «Челси».
«Брайтон» разрешил 47-летнему тренеру провести переговоры с лондонским клубом, сообщает B/R Football. Сообщалось, что Поттер – один из трех кандидатов «Челси» на замену уволенного Томаса Тухеля.
Назначение Поттера на пост главного тренера обойдется «Челси» в 18 миллионов долларов. Это отступные, прописанные в контракте тренера с «Брайтоном».
- «Челси» также планирует провести переговоры с Зинедином Зиданом и Маурисио Почеттино.
- Тухель работал в «Челси» с января 2021 года.
- При нем команда выиграла ЛЧ, клубный чемпионат мира.
Источник: B/R Football