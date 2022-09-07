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    Карпин: «Матчи сборной России необходимы на 300%. Показать, что мы живы»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, зачем команде нужно играть в условиях отстранения от международных турниров.

    «Матчи сборной необходимы на 300%. Показать, что мы есть, мы живы.

    Сыграть с Киргизией в нынешних условиях – это успех. Это нужно. Окончательный список будет 23 полевых и три вратаря. Вопрос по вратарям – к Виталию Кафанову. В списке есть ребята, которых не вызывали, которым впервые пришли приглашения. У нас нет, кроме вратарей, игроков старше 30 лет.

    Никто не понимает, когда случится наше возвращение к официальным матчам. Важно посмотреть на молодых, чтобы они почувствовали атмосферу», – сказал Карпин.

    • Матч Киргизия – Россия состоится 24 сентября в Бишкеке.
    • Команды ранее не встречались.
    • В ноябре Россия сыграет в Иране против участника ЧМ-2022.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +32901

      VVM1964 1 час назад

      Правильно - " Мы вам не позволим ничего нам показывать, мы вам сами всё покажем " !!! ( хф Гараж ) )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6866

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Только вот соперников бы не унылых, а какой-нибудь Уругвай или Колумбию.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5854

      maygli 3 часа назад

      Можно с Зенитом сыграть.
      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5854

      maygli 3 часа назад

      А сборные Казахстана, Китая, Сербии наконец.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      Romeo 123 3 часа назад

      Нескем играть так Белоруссия Или они против ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4193

      ААМ 4 часа назад

      Он прав. Не создавать же сборную с нуля.

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      Рейтинг: +25412

      JTherry 4 часа назад

      а когда собираются играть с Ираном, если 21.11 у Ирана игра с Англией на ЧМ-22, а предпоследняя декада ноября в РПЛ занята под игры на Кубок... сборная Ирана очень сильная сборная, хорошо, что они дали свое согласие, только непонятно, когда будет игра...

      1
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      Рейтинг: +517

      Спартач80 > JTherry 2 часа назад

      Карпин это всё тоже сказал в интервью.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2217

      АЛЕКС 58 4 часа назад

      Будем учиться левые пенали отрабатывать,Карпуша? Греет постыдная победа над Торпедо,неудачник?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7925

      vladik12 > АЛЕКС 58 4 часа назад

      Опять бухой там?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2217

      АЛЕКС 58 > vladik12 2 часа назад

      Читал резолюцию ЗСК,по итогам матча Торпедо-ростов,дебил?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2217

      АЛЕКС 58 > vladik12 2 часа назад

      Я не пью,****** грёбаная

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      Рейтинг: +7925

      vladik12 > АЛЕКС 58 1 час назад

      На ЗОЖе?

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      Ответить
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      Рейтинг: +3518

      АртурZaСМ 4 часа назад

      Добро пожаловать к нам в Бишкек. Только малость стыдновато будет нам... стадион слабенький.

      1
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      Рейтинг: +16738

      ilichkadr 4 часа назад

      Ага, показать туркменбаши, что мы к вам придём если чо.

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