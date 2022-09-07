Карпин: «Матчи сборной России необходимы на 300%. Показать, что мы живы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, зачем команде нужно играть в условиях отстранения от международных турниров.

«Матчи сборной необходимы на 300%. Показать, что мы есть, мы живы.

Сыграть с Киргизией в нынешних условиях – это успех. Это нужно. Окончательный список будет 23 полевых и три вратаря. Вопрос по вратарям – к Виталию Кафанову. В списке есть ребята, которых не вызывали, которым впервые пришли приглашения. У нас нет, кроме вратарей, игроков старше 30 лет.

Никто не понимает, когда случится наше возвращение к официальным матчам. Важно посмотреть на молодых, чтобы они почувствовали атмосферу», – сказал Карпин.