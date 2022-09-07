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  • Карпин: «Матчи сборной России необходимы на 300%. Показать, что мы живы»

Карпин: «Матчи сборной России необходимы на 300%. Показать, что мы живы»

7 сентября 2022, 12:50
15

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, зачем команде нужно играть в условиях отстранения от международных турниров.

«Матчи сборной необходимы на 300%. Показать, что мы есть, мы живы.

Сыграть с Киргизией в нынешних условиях – это успех. Это нужно. Окончательный список будет 23 полевых и три вратаря. Вопрос по вратарям – к Виталию Кафанову. В списке есть ребята, которых не вызывали, которым впервые пришли приглашения. У нас нет, кроме вратарей, игроков старше 30 лет.

Никто не понимает, когда случится наше возвращение к официальным матчам. Важно посмотреть на молодых, чтобы они почувствовали атмосферу», – сказал Карпин.

  • Матч Киргизия – Россия состоится 24 сентября в Бишкеке.
  • Команды ранее не встречались.
  • В ноябре Россия сыграет в Иране против участника ЧМ-2022.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (15)
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ilichkadr
1662544859
Ага, показать туркменбаши, что мы к вам придём если чо.
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АртурZaСМ
1662545094
Добро пожаловать к нам в Бишкек. Только малость стыдновато будет нам... стадион слабенький.
Ответить
АЛЕКС 58
1662545563
Будем учиться левые пенали отрабатывать,Карпуша? Греет постыдная победа над Торпедо,неудачник?
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JTherry
1662546559
а когда собираются играть с Ираном, если 21.11 у Ирана игра с Англией на ЧМ-22, а предпоследняя декада ноября в РПЛ занята под игры на Кубок... сборная Ирана очень сильная сборная, хорошо, что они дали свое согласие, только непонятно, когда будет игра...
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ААМ
1662546884
Он прав. Не создавать же сборную с нуля.
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Romeo 123
1662548621
Нескем играть так Белоруссия Или они против ?
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maygli
1662549108
А сборные Казахстана, Китая, Сербии наконец.
Ответить
maygli
1662549156
Можно с Зенитом сыграть. )))
Ответить
Из Твери Леха
1662553664
Только вот соперников бы не унылых, а какой-нибудь Уругвай или Колумбию.
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VVM1964
1662555443
Правильно - " Мы вам не позволим ничего нам показывать, мы вам сами всё покажем " !!! ( х\ф Гараж ) )))
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