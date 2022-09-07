Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Теперь Тедеско вернется к Цорну в «Локомотив» – там много немцев»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на отставку главного тренера «Лейпцига» Доменико Тедеско. Спикер ждет немца в Москве.

    «Я был одним из тех, кто больше всех был против Тедеско из-за его нефутбольного образа. Он пришeл по настоянию Томаса Цорна, который был в «Спартаке» на тот момент. Мы видим, кто с Цорном работает. Результаты обязывали болеть за «Спартак», но они были из-за того, что состав был: главное – не ломай, а получай удовольствие.

    В силу того, что он не был никогда в футболе, он вeл себя вызывающе, и это многим нравилось. Был таким выскочкой. Финальной точкой было, когда он сказал, что хорошо, что «Спартак» исключили из Лиги Европы, – мне всe стало окончательно ясно. Когда он пришeл в «Лейпциг», там всe сделано было для работы. На том багаже он занял хорошее место в чемпионате, а в этом всe снова стало ясно.

    Друзья познаются не тогда, когда всe хорошо, а когда всe плохо. Сейчас – пожалуйста. Где он? «Шахтeр» без бразильцев обыгрывает 4:1 «Лейпциг» с Тимо Вернером. Теперь Тедеско вернeтся в Россию к Цорну – там много немцев», – сказал Мостовой.

    • Цорн работает спортивным директором «Локомотива».
    • В 2019 году Цорн пригласил Тедеско в «Спартак».
    • «Локомотив» сейчас тренирует другой немец – Йозеф Циннбауэр.

    Новости по теме
    В «Лейпциге» раскрыли детали ухода Тедеско 2
    «Лейпциг» уволил Тедеско после разгрома от «Шахтера» 12
    Тедеско не проваливал второй сезон только в «Спартаке»: сейчас он близок к увольнению из «Лейпцига» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      Павлюченко9 4 часа назад

      Тедеско Тухель и Кержаков отличные кондидаты на пост главного тренера Локомотива.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +820

      SpartakMoskwa 5 часов назад

      Пусть вернётся я только буду рад, уж лучше он чем комперы и цинбауеры ноунеймные

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11