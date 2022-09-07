Мостовой: «Теперь Тедеско вернется к Цорну в «Локомотив» – там много немцев»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на отставку главного тренера «Лейпцига» Доменико Тедеско. Спикер ждет немца в Москве.

«Я был одним из тех, кто больше всех был против Тедеско из-за его нефутбольного образа. Он пришeл по настоянию Томаса Цорна, который был в «Спартаке» на тот момент. Мы видим, кто с Цорном работает. Результаты обязывали болеть за «Спартак», но они были из-за того, что состав был: главное – не ломай, а получай удовольствие.

В силу того, что он не был никогда в футболе, он вeл себя вызывающе, и это многим нравилось. Был таким выскочкой. Финальной точкой было, когда он сказал, что хорошо, что «Спартак» исключили из Лиги Европы, – мне всe стало окончательно ясно. Когда он пришeл в «Лейпциг», там всe сделано было для работы. На том багаже он занял хорошее место в чемпионате, а в этом всe снова стало ясно.

Друзья познаются не тогда, когда всe хорошо, а когда всe плохо. Сейчас – пожалуйста. Где он? «Шахтeр» без бразильцев обыгрывает 4:1 «Лейпциг» с Тимо Вернером. Теперь Тедеско вернeтся в Россию к Цорну – там много немцев», – сказал Мостовой.