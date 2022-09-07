Экс-тренер «Торпедо» Лосев упрекнул 23-летнего руководителя клуба в некомпетентности

Виктор Лосев, бывший тренер «Торпедо», критически высказался о руководителе «Торпедо-2» Георгии Менжинском, который участвует в трансферной политике всего клуба.

«Понятно, что нам требовались усиления летом. К этому всe шло, были просмотры кандидатов и их отбор. По каким-то причинам эти переходы блокировались. Есть в «Торпедо» один молодой человек в селекционном отделе, который, мягко говоря, далeк от футбола, но он имел такое слово, что блокировал кандидатов. Они ему не нравились. В результате игроки не перешли в «Торпедо», – сказал Лосев.