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    Экс-тренер «Торпедо» Лосев упрекнул 23-летнего руководителя клуба в некомпетентности

    Виктор Лосев, бывший тренер «Торпедо», критически высказался о руководителе «Торпедо-2» Георгии Менжинском, который участвует в трансферной политике всего клуба.

    «Понятно, что нам требовались усиления летом. К этому всe шло, были просмотры кандидатов и их отбор. По каким-то причинам эти переходы блокировались. Есть в «Торпедо» один молодой человек в селекционном отделе, который, мягко говоря, далeк от футбола, но он имел такое слово, что блокировал кандидатов. Они ему не нравились. В результате игроки не перешли в «Торпедо», – сказал Лосев.

    • Менжинский несколько дней был и.о. спортивного директора «Торпедо».
    • 23-летний Менжинский – сын председателя совета директоров клуба Сергея Менжинского.
    • «Торпедо» идет в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      Назарян 6 часов назад

      это случайно не праправнук самого первого нач ОГПУ Менжинского ?

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