Обвинение требует посадить Ларина на 4 года и 4 месяца, Юран возглавит «Факел» и другие новости дня

Лига чемпионов. «Челси» проиграл загребскому «Динамо» с минимальным счетом, «Шахтер» разгромил «Лейпциг».
ЭСК: пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов» назначен ошибочно. Судья верно заставил его дважды перебить (Иван Карпов).
Обвинение запросило для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
Главный инвестор «Химок» Садыгов отправит в отставку гендиректора и весь менеджмент клуба.
Мешков будет дисквалифицирован минимум на 3-4 матча (Иван Карпов).
Жертва Менди рассказала, что игрок насиловал ее спящей. Она была пьяна и у нее были месячные.
«Факел» уволил главного тренера Василенко. Клуб возглавит Юран.
В «Реале» и «Барселоне» прокомментировали информацию об интересе к Захаряну.
Теннисистка Касаткина: «Я согласна с баном национальных команд России».
Талалаев раскритиковал поведение игроков «Зенита» в игре со «Спартаком».