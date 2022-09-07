Обвинение требует посадить Ларина на 4 года и 4 месяца, Юран возглавит «Факел» и другие новости дня

Лига чемпионов. «Челси» проиграл загребскому «Динамо» с минимальным счетом, «Шахтер» разгромил «Лейпциг».

ЭСК: пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов» назначен ошибочно. Судья верно заставил его дважды перебить (Иван Карпов).

Обвинение запросило для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

Главный инвестор «Химок» Садыгов отправит в отставку гендиректора и весь менеджмент клуба.

Мешков будет дисквалифицирован минимум на 3-4 матча (Иван Карпов).

Жертва Менди рассказала, что игрок насиловал ее спящей. Она была пьяна и у нее были месячные.

«Факел» уволил главного тренера Василенко. Клуб возглавит Юран.

В «Реале» и «Барселоне» прокомментировали информацию об интересе к Захаряну.

Теннисистка Касаткина: «Я согласна с баном национальных команд России».

Талалаев раскритиковал поведение игроков «Зенита» в игре со «Спартаком».