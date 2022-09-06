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    Теннисистка Касаткина: «Я согласна с баном национальных команд России»

    Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась об отстранении российских сборных от международных турниров.

    «Я согласна с баном национальных команд России, безусловно. И всех структур, которые поддерживаются государственным финансированием.

    Не совсем согласна с баном индивидуалистов, таких как я, Рублeв, Хачанов, Павлюченкова. С нами я не считаю, что это правильно. С национальными командами, конечно, другое», – сказал Касаткина в интервью Ксении Собчак.

    • УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков, национальная сборная не играет в Лиге наций.
    • Касаткина болеет за «Барселону».
    • В июле он сделала каминг-аут.

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    Источник: ютуб-канал Ксении Собчак

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    06.09.2022 10:41
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