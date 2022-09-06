Теннисистка Касаткина: «Я согласна с баном национальных команд России»

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась об отстранении российских сборных от международных турниров.

«Я согласна с баном национальных команд России, безусловно. И всех структур, которые поддерживаются государственным финансированием.

Не совсем согласна с баном индивидуалистов, таких как я, Рублeв, Хачанов, Павлюченкова. С нами я не считаю, что это правильно. С национальными командами, конечно, другое», – сказал Касаткина в интервью Ксении Собчак.