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    Главный инвестор «Химок» Садыгов отправит в отставку гендиректора и весь менеджмент клуба

    Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов покинет клуб вместе со всем остальным менеджментом, сообщает «Чемпионат».

    Это решение принял лично главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Помимо Ульянова из подмосковного клуба уйдут директор по правовым вопросам Евгений Кречетов, финансовый директор Александр Гордиенко, тренер «Химок»-U19 Игорь Ющенко и директор школы Нияз Акбаров.

    • «Химки» идут на 13-м месте в РПЛ.
    • Команда проиграла 4 матча подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.09.2022 19:22
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2023

      моэм 3 часа назад

      В отставку надо было Терюшкова с Садыговым , а уволенных оставить , но сделали всё наоборот .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6276

      Ганнибал Лектор 3 часа назад

      Главное, чтобы бездарный сынок играл, а невменяемый депутат вещал всякую дичь про клубные дела. Show must go on

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9435

      САДЫЧОК 5 часов назад

      Что за чушь ?! Главный инвестор-госбюджет ! Кто распространяет , этот фейк ?!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4652

      Enter2006 > САДЫЧОК 4 часа назад

      Хотят Садыгову после его маразма придать "вес". Хотя его можно было пинком под зад за сделанное давно. Воробьишко с МО (которого притащили на эту должность, бывший директор рыбного завода а не политиик) не хочет ссоры с Турюшковым и с ссаниной Сатыковыми, видимо "денежный канал работает". Там целый мафиозный синдикат. Не зря на пост ген дира приходит экс зам Терушковва (ИМХО). Если честно, настолько наглой и нескрытой наглости а ля "90тые" как в ФК Химки я давно не видел. Они ничего не боятся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +443

      Красногвардейчик 5 часов назад

      А сына тренером пусть ставит....красота)))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +4652

      Enter2006 5 часов назад

      Себя не забудь выкинуть тоже.

      5
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      Рейтинг: +13854

      Skull_Boy 5 часов назад

      Сынка своего выкинь для начала и позови нормального тренера, а не физрука из школы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Ill Ich 6 часов назад

      Хозяин - барин, конечно! Но, похоже, пострадают невиновные. Кого наградят - посмотрим.

      4
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      ...
      Рейтинг: +17285

      житель СПб > Ill Ich 5 часов назад

      Если как положено - то не участвующие..

      3
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