Главный инвестор «Химок» Садыгов отправит в отставку гендиректора и весь менеджмент клуба

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов покинет клуб вместе со всем остальным менеджментом, сообщает «Чемпионат».

Это решение принял лично главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Помимо Ульянова из подмосковного клуба уйдут директор по правовым вопросам Евгений Кречетов, финансовый директор Александр Гордиенко, тренер «Химок»-U19 Игорь Ющенко и директор школы Нияз Акбаров.