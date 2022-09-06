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    Обвинение запросило для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы

    В Москве состоялось очередное заседание по уголовному делу экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

    По информации Sport24, прокурор запросил для обвиняемого 4 года и 4 месяца лишения свободы.

    • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
    • Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.

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    Источник: Sport24

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    06.09.2022 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4652

      Enter2006 4 часа назад

      А Сатыкова с Терешковым когда с ФК Химки??? Или если они имеют связи с едроснёй - то "это другое"? У нас не страна, а "королевство кривых зеркал" (ИМХО).

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