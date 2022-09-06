Обвинение запросило для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы

В Москве состоялось очередное заседание по уголовному делу экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.
По информации Sport24, прокурор запросил для обвиняемого 4 года и 4 месяца лишения свободы.
- Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
- Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.
Источник: Sport24