Жертва Менди рассказала, что игрок насиловал ее спящей. Она была пьяна и у нее были месячные

Появляются новые подробности обвинений защитника «Манчестер Сити» Бенжамина Менди в изнасилованиях. Деталями на заседании в Честерском королевском суде поделилась одна из жертв.

По ее словам, летом 2021 года она выпивала в ночном клубе в компании Менди, его друзей и других девушек. Затем компания отправилась в особняк футболиста.

«Шесть из десяти», – так оценивает потерпевшая степень своего опьянения в тот момент.

В особняке Менди девушка поплавала в бассейне и пошла спать на третий этаж. Через некоторое время она проснулась и увидела, как спортсмен ее насилует.

«Я была на боку в тот момент. Это было ужасно, у меня были месячные. Менди подложил под меня полотенце. Я ему сказала: «Нет, у меня месячные», – уточнила девушка.

Еще она сказала, что несколько месяцев назад до описываемого инцидента у нее уже был секс с Менди. Тогда она была трезвая и согласная на близость с игроком.