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    Жертва Менди рассказала, что игрок насиловал ее спящей. Она была пьяна и у нее были месячные

    Появляются новые подробности обвинений защитника «Манчестер Сити» Бенжамина Менди в изнасилованиях. Деталями на заседании в Честерском королевском суде поделилась одна из жертв.

    По ее словам, летом 2021 года она выпивала в ночном клубе в компании Менди, его друзей и других девушек. Затем компания отправилась в особняк футболиста.

    «Шесть из десяти», – так оценивает потерпевшая степень своего опьянения в тот момент.

    В особняке Менди девушка поплавала в бассейне и пошла спать на третий этаж. Через некоторое время она проснулась и увидела, как спортсмен ее насилует.

    «Я была на боку в тот момент. Это было ужасно, у меня были месячные. Менди подложил под меня полотенце. Я ему сказала: «Нет, у меня месячные», – уточнила девушка.

    Еще она сказала, что несколько месяцев назад до описываемого инцидента у нее уже был секс с Менди. Тогда она была трезвая и согласная на близость с игроком.

    • Менди грозит пожизненное тюремное заключение.
    • Футболиста обвиняют в 9 эпизодах сексуального насилия в отношении 6 женщин.
    • «Манчестер Сити» купил Менди в 2017 году у «Монако» за 57,5 миллиона евро.

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    Источник: ВВС

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    06.09.2022 18:26
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +2071

      Dr.Metal 3 часа назад

      Ага действительно поплавала и не домой пошла, а спаиьютт к нему в особняк аж на третий этаж. Подложка короче. С его статусом, под него скорее всего и Анджелина Джоли легла

      0
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    • ...
      Рейтинг: +689

      Solist345345 4 часа назад

      А ещё она девственницей была!!! П...ц, парень попал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15932

      Barmaleushka 6 часов назад

      Т.е. трезвая она пежаться с ним "согласная" , а бухая , в течку и после заплывов - табу ?
      Чё за дичь ? Бабла дармового алчет кобыла жадная .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2017

      almanev 6 часов назад

      Животное... (не Менди)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15308

      Fusballer 6 часов назад

      А пришла всего лишь чаю попить.

      6
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      Рейтинг: +4652

      Enter2006 6 часов назад

      Очередная шкура, которая поняла что можно баблом разжиться. Не первая и не последняя.

      7
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      Рейтинг: +5346

      Красногорск_Фан 6 часов назад

      В бассейне поплавала. Оставив след как в "Пираньи-4" или "Техасская резня бензопилой" если только. Реально - не футбольная история.

      4
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      Рейтинг: +66

      Iskander_17 6 часов назад

      Бомбардир. ру, вы уже с ума сходите, зачем тут криминальные истории выкладывать??? Это футбольный сайт или нет?????

      2
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      Рейтинг: +7918

      vladik12 > Iskander_17 6 часов назад

      А Менди кто, епт? Повар из заводской столовки?

      2
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      Рейтинг: +66

      Iskander_17 > vladik12 4 часа назад

      И что теперь здесь выкладывать кого он там пехал и как??

      0
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      Рейтинг: +5351

      AtticusFinch 7 часов назад

      Поплавала в чужом бассейне во время месячных? что-то не сходится))До этого уже трахалась с ним 6 месяцев назад?а, ну всё понятно - очередного дурочка разводят на деньги!

      7
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      Рейтинг: +7918

      vladik12 > AtticusFinch 6 часов назад

      Че-то они перебарщивают. Пацан уже больше года под британским шконарем.

      0
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      Рейтинг: +5351

      AtticusFinch > vladik12 6 часов назад

      Просто интересно, что это за баба, которой не стыдно во время месячных в чужой бассейн лезть?)) А потом нажраться и голой спать на чужом диване))неужели непонятно, что это шкура какая-то))

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      Рейтинг: +5346

      Красногорск_Фан > AtticusFinch 6 часов назад

      Что значит какая. Из песни Алексина. Та самая. То что Менди накосячил это факт, но и девушки не из училища для для благородных девиц.

      0
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      Рейтинг: +7918

      vladik12 > AtticusFinch 6 часов назад

      Так она бухущая была. Ей было пох на месячные, нужно было освежиться.

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      Рейтинг: +5351

      AtticusFinch > vladik12 6 часов назад

      Так это он легко получается отделался...а то бы она просто исчезла, а потом бы у него дома нашли её пятна и электрический стул светил бы)

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