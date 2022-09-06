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  • Жертва Менди рассказала, что игрок насиловал ее спящей. Она была пьяна и у нее были месячные

Жертва Менди рассказала, что игрок насиловал ее спящей. Она была пьяна и у нее были месячные

6 сентября 2022, 18:26
18

Появляются новые подробности обвинений защитника «Манчестер Сити» Бенжамина Менди в изнасилованиях. Деталями на заседании в Честерском королевском суде поделилась одна из жертв.

По ее словам, летом 2021 года она выпивала в ночном клубе в компании Менди, его друзей и других девушек. Затем компания отправилась в особняк футболиста.

«Шесть из десяти», – так оценивает потерпевшая степень своего опьянения в тот момент.

В особняке Менди девушка поплавала в бассейне и пошла спать на третий этаж. Через некоторое время она проснулась и увидела, как спортсмен ее насилует.

«Я была на боку в тот момент. Это было ужасно, у меня были месячные. Менди подложил под меня полотенце. Я ему сказала: «Нет, у меня месячные», – уточнила девушка.

Еще она сказала, что несколько месяцев назад до описываемого инцидента у нее уже был секс с Менди. Тогда она была трезвая и согласная на близость с игроком.

  • Менди грозит пожизненное тюремное заключение.
  • Футболиста обвиняют в 9 эпизодах сексуального насилия в отношении 6 женщин.
  • «Манчестер Сити» купил Менди в 2017 году у «Монако» за 57,5 миллиона евро.

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Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Менди Бенжамин
Комментарии (18)
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ArReal
1662478933
Поплавала в чужом бассейне во время месячных? что-то не сходится))До этого уже трахалась с ним 6 месяцев назад?а, ну всё понятно - очередного дурочка разводят на деньги!
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Iskander_17
1662479116
Бомбардир. ру, вы уже с ума сходите, зачем тут криминальные истории выкладывать??? Это футбольный сайт или нет?????
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Красногорск_Фан
1662479638
В бассейне поплавала. Оставив след как в "Пираньи-4" или "Техасская резня бензопилой" если только. Реально - не футбольная история.
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Enter2006
1662480358
Очередная шкура, которая поняла что можно баблом разжиться. Не первая и не последняя.
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Fusballer
1662480829
А пришла всего лишь чаю попить.
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almanev
1662481405
Животное... (не Менди)
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Solist345345
1662488760
А ещё она девственницей была!!! П...ц, парень попал.
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Dr.Metal
1662492739
Ага действительно поплавала и не домой пошла, а спаиьютт к нему в особняк аж на третий этаж. Подложка короче. С его статусом, под него скорее всего и Анджелина Джоли легла
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моэм
1663141027
Лебедищу нажравшуюся как порося женщиной называть нельзя...кстати оказывается название хрюкающего животного здесь под запретом ...совсем отолерастились !!
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