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    Новая система VAR лишила «Челси» очков на старте ЛЧ – она делает 50 фиксаций в секунду

    Лига чемпионов-2022/23 стартовала с сенсации. В первом туре в Загребе местное «Динамо» принимало «Челси» и обыграло его 1:0. Единственный мяч уже на 13-й минуте забил Мислав Оршич. С того момента счет не изменился.

    Правда, у «Челси» был один важный момент – на 50-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг, но мяч отменили из-за офсайда Бена Чиллуэла. Это положение «вне игры» зафиксировала полуавтоматическая система VAR.

    Графически фиксация момента выглядела так:

    Полуавтоматическая система VAR (SAOT) – новшество, которое ФИФА готовит специально под ЧМ-2022. Впервые она была протестирована на прошлом клубном чемпионате мира, и Джанни Инфантино остался ей доволен. Дальше – была в Суперкубке УЕФА. Сейчас – работает на ЛЧ и уже обломала «Челси».

    Как работает эта система:

    • На стадионе установлены 10 специальных камер, которые совместно с телекамерами отслеживает виртуальные точки на теле каждого игрока. Изначально их было 18. Сейчас специалисты увеличили это число до 29;
    • Эти камеры делают по 50 фиксаций информации в секунду, которые идеально показывают расположение футболистов в определенный момент;
    • Специальный датчик размещен в самом мяче, который может фиксировать 500 единиц данных за секунду. Их получают специалисты из комнаты VAR;
    • Уникальность этой системы в облегчении процесса определения офсайда. SAOT сама выстраивает анимацию и определяет положение офсайд. Специальным судьям из кабинета VAR остается лишь обработать эти данные и подсказать основному арбитру.

    Глава отдела футбольных технологий ФИФА Себастьян Рунге говорит:

    «Как только случается спорный эпизод, система начинает разработку анимации. Через несколько секунд она дает картину через 2D-линий. Это нужно для лучшего отображения ситуации для фанатов на стадионах и перед телевизорами. Зафиксированные точки позволяют создать анимированную картинку, которая еще раз покажет офсайд».

    Первым футболистом, чей гол отменила SAOT, был Аламери Зайед из «Аль-Джазиры». Первым игроком, чей мяч SAOT отменила в ЛЧ, стал Обамеянг.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: ютуб-канал «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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    06.09.2022 22:36
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