Кавазашвили назвал вратаря, который может заменить Селихова в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о голкиперах «Спартака».

– Зимой у Селихова заканчивается контракт, а новостей о продлении пока нет. В случае его ухода, кто сможет его заменить?

– Я возвращаюсь назад в ворота. Вратаря найдут. Не могу понять, почему Селихов должен уходить. И не могу понять, почему они не должны с ним подписать контракт.

По-моему, первый кандидат – Худяков из «Локомотива». Потому что у него фигура шикарная, он пластичный, он высокий, он молодой. Кстати, он за «Локомотив» несколько игр сыграл очень уверенно. Да, ошибки допускал, но все молодые допускают ошибки.

Если он почувствует, что он основной вратарь, то он все промашки будет учитывать и исправлять. К сожалению, Максименко исправлять ничего не может или не хочет. Это очень жаль. С такой фигурой он должен был играть очень здорово, но, к сожалению, хорошие парни в футбол не играют.