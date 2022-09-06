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    Кавазашвили назвал вратаря, который может заменить Селихова в «Спартаке»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о голкиперах «Спартака».

    – Зимой у Селихова заканчивается контракт, а новостей о продлении пока нет. В случае его ухода, кто сможет его заменить?

    – Я возвращаюсь назад в ворота. Вратаря найдут. Не могу понять, почему Селихов должен уходить. И не могу понять, почему они не должны с ним подписать контракт.

    По-моему, первый кандидат – Худяков из «Локомотива». Потому что у него фигура шикарная, он пластичный, он высокий, он молодой. Кстати, он за «Локомотив» несколько игр сыграл очень уверенно. Да, ошибки допускал, но все молодые допускают ошибки.

    Если он почувствует, что он основной вратарь, то он все промашки будет учитывать и исправлять. К сожалению, Максименко исправлять ничего не может или не хочет. Это очень жаль. С такой фигурой он должен был играть очень здорово, но, к сожалению, хорошие парни в футбол не играют.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.09.2022 20:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4843

      алдан2014 2 часа назад

      Оказывается у вратаря главное фигура...очередной бред от кавазашвили. Ну зачем вообще у него вью берут?

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      Рейтинг: +1463

      alefreddy 3 часа назад

      думаю Селихова сохранят так как Максименко нестабилен

      1
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      Рейтинг: +5381

      ySS 4 часа назад

      Надеюсь, всё это "ветер воет".

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      Рейтинг: +97940

      zigbert 4 часа назад

      Худякова Локомотив не отдаст, тем более он в команде уже вратарь №1.
      Наверняка Селихову предлагают контракт с понижением зарплаты. Жаль будет если ничего не получится. Но если финансирование клуба сократится, а все идет к этому, то это коснется всех игроков Спартака.

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      Рейтинг: +25374

      JTherry > zigbert 4 часа назад

      конечно, Худякова Локо не отдаст, хотя там сейчас такую "кашу" Цорн заварил, что могут и продать... с Селиховым похоже на правду про понижение ЗП, видимо, сокращение зарплатной ведомости коснется многих, в том числе, и в других командах это произойдет... до конца ТО осталось 2 дня, скоро все встанет на свои места...

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      Рейтинг: +4652

      Enter2006 4 часа назад

      Не тупите - Лантратова берите! Отличный голкипер! А ФК Химки уже можно не спасать, клуб по сути разрушен двумя недалёкими но властными у ё б ками.

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      Рейтинг: +17285

      житель СПб 5 часов назад

      С какой бы стати Спартаку отпускать Селихова?! А если что - отдавайте его в Зенит.

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      Рейтинг: +124

      RedMaksim97 5 часов назад

      Но Локомотив его не отдаст

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      Рейтинг: +25374

      JTherry 5 часов назад

      у Максименко просто жуткая статистика, что ни матч, то гол, "сухари" - редкость для него, и тяжеловат, и мешковат, совершенно не прыгучий, ленивый вратарь, к тому же и не фартовый...

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      Рейтинг: +7396

      nik55 > JTherry 4 часа назад

      2 гол Зенита даже руки не поднял

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