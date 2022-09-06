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  • Кавазашвили назвал вратаря, который может заменить Селихова в «Спартаке»

Кавазашвили назвал вратаря, который может заменить Селихова в «Спартаке»

6 сентября 2022, 20:14
11

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о голкиперах «Спартака».

– Зимой у Селихова заканчивается контракт, а новостей о продлении пока нет. В случае его ухода, кто сможет его заменить?

– Я возвращаюсь назад в ворота. Вратаря найдут. Не могу понять, почему Селихов должен уходить. И не могу понять, почему они не должны с ним подписать контракт.

По-моему, первый кандидат – Худяков из «Локомотива». Потому что у него фигура шикарная, он пластичный, он высокий, он молодой. Кстати, он за «Локомотив» несколько игр сыграл очень уверенно. Да, ошибки допускал, но все молодые допускают ошибки.

Если он почувствует, что он основной вратарь, то он все промашки будет учитывать и исправлять. К сожалению, Максименко исправлять ничего не может или не хочет. Это очень жаль. С такой фигурой он должен был играть очень здорово, но, к сожалению, хорошие парни в футбол не играют.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Худяков Даниил Кавазашвили Анзор
Комментарии (11)
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JTherry
1662485321
у Максименко просто жуткая статистика, что ни матч, то гол, "сухари" - редкость для него, и тяжеловат, и мешковат, совершенно не прыгучий, ленивый вратарь, к тому же и не фартовый...
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RedMaksim97
1662485425
Но Локомотив его не отдаст
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житель СПб
1662485639
С какой бы стати Спартаку отпускать Селихова?! А если что - отдавайте его в Зенит.
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Enter2006
1662487217
Не тупите - Лантратова берите! Отличный голкипер! А ФК Химки уже можно не спасать, клуб по сути разрушен двумя недалёкими но властными у ё б ками.
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zigbert
1662488247
Худякова Локомотив не отдаст, тем более он в команде уже вратарь №1. Наверняка Селихову предлагают контракт с понижением зарплаты. Жаль будет если ничего не получится. Но если финансирование клуба сократится, а все идет к этому, то это коснется всех игроков Спартака.
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ySS
1662489778
Надеюсь, всё это "ветер воет".
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alefreddy
1662490272
думаю Селихова сохранят так как Максименко нестабилен
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алдан2014
1662493560
Оказывается у вратаря главное фигура...очередной бред от кавазашвили. Ну зачем вообще у него вью берут?
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