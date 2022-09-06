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    В МВД отреагировали на жалобу «Спартака» о финансовых потерях из-за ограничений на стадионе

    Министерство внутренних дел РФ опубликовало заявление в ответ на слова главы пресс-службы «Спартака».

    Ранее Дмитрий Зеленов посетовал, что клуб понес колоссальные финансовые потери из-за ограничений на стадионе, связанных с отсутствием системы контроля и управления доступом (СКУД).

    «В связи с распространeнной пресс-службой ФК «Спартак» информацией о финансовых потерях, связанных с наложенными ограничениями, МВД России разъясняет, что с целью сохранения жизни и здоровья участников и зрителей мероприятий к объектам спорта, предусматривающим одновременное нахождение большого количества зрителей, Правительством Российской Федерации установлен ряд требований по безопасности, которые обязательны к исполнению.

    Организаторам футбольных матчей на стадионе «Открытие Банк Арена» ГУ МВД России по г. Москве неоднократно направлялись письма о ряде нарушений требований безопасности при проведении спортивных мероприятий.

    Все они были проигнорированы, а нарушения не устранены. В связи с чем, в отношении организаторов применялись меры административного воздействия, предусмотренные статьей 20.32 КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».

    Также стоит отметить, что решения об ограничении билетной программы до 15 тысяч зрителей на матчи принимаются организатором соревнования во избежание административной ответственности», – говорится в заявлении ведомства.

    • Вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 тысяч зрителей.
    • Из-за ограничений МВД стадион сейчас могут посещать не более 18 тысяч зрителей.
    • Ввод системы обойдется «Спартаку» примерно в 300 миллионов рублей.

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    Источник: телеграм-канал «МВД Медиа»

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    06.09.2022 14:37
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +25374

      JTherry 8 часов назад

      насколько я понял из этого заявления, МВД требует на стадионах ввести полноростовые системы управления доступа (СКУД)... сейчас почти на всех стадионах, кроме Лужников, применена СКУД, похожая на систему в метро...

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      Рейтинг: +25649

      vladimir-7 8 часов назад

      МВД, вашим сотрудникам нужна эта система СКУД, вот вы её и устанавливайте за деньги из вашего фонда МВД.

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    • ...
      Рейтинг: +15414

      NewLife 8 часов назад

      В позднем совке была песня: туда нельзя, сюда нельзя. Стала сейчас еще более актуальной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17025

      Cleaner 9 часов назад

      Посмотрел сегодня турнирную таблицу, а там Спартак на ШЕСТОМ месте. Процесс пошел?..)))

      2
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      Рейтинг: +7324

      Старикан > Cleaner 9 часов назад

      Ты кроме обсирания Спартака о чем-нибудь еще можешь здесь писать?

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      Ответить
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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > Cleaner 9 часов назад

      Кукуян за пару недель постарался знатно, конечно.

      2
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      Рейтинг: +10674

      "supermax" > Старикан 7 часов назад

      Извилин на другое не хватит... Не обращай внимания на эту вошь

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