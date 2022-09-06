В МВД отреагировали на жалобу «Спартака» о финансовых потерях из-за ограничений на стадионе

Министерство внутренних дел РФ опубликовало заявление в ответ на слова главы пресс-службы «Спартака».

Ранее Дмитрий Зеленов посетовал, что клуб понес колоссальные финансовые потери из-за ограничений на стадионе, связанных с отсутствием системы контроля и управления доступом (СКУД).

«В связи с распространeнной пресс-службой ФК «Спартак» информацией о финансовых потерях, связанных с наложенными ограничениями, МВД России разъясняет, что с целью сохранения жизни и здоровья участников и зрителей мероприятий к объектам спорта, предусматривающим одновременное нахождение большого количества зрителей, Правительством Российской Федерации установлен ряд требований по безопасности, которые обязательны к исполнению.

Организаторам футбольных матчей на стадионе «Открытие Банк Арена» ГУ МВД России по г. Москве неоднократно направлялись письма о ряде нарушений требований безопасности при проведении спортивных мероприятий.

Все они были проигнорированы, а нарушения не устранены. В связи с чем, в отношении организаторов применялись меры административного воздействия, предусмотренные статьей 20.32 КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».

Также стоит отметить, что решения об ограничении билетной программы до 15 тысяч зрителей на матчи принимаются организатором соревнования во избежание административной ответственности», – говорится в заявлении ведомства.