Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Спартаке» назвали колоссальными потери из-за ограничений МВД

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с установкой на домашнем стадионе системы контроля и управления доступом.

    – Посчитал ли «Спартак» потери за тот период, когда МВД запретил заполнять арену из‑за СКУДов?

    – Потери есть, и они колоссальные. Цифры – коммерческая тайна, но потери серьезные. Скоро мы все (СКУДы) сделаем, бюджет выделен.

    Вопрос был решен давно, осталось технологически его выполнить: купить, привезти и установить.

    • Вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 тысяч зрителей.
    • Из-за ограничений МВД стадион сейчас могут посещать не более 18 тысяч зрителей.
    • Ввод системы обойдется «Спартаку» примерно в 300 миллионов рублей.

    Новости по теме
    Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку» 2
    Кавазашвили назвал вратаря, который может заменить Селихова в «Спартаке» 10
    «Динамо» представило Норманна роликом с Черданцевым и актрисой, сыгравшей Зарему 10
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2022 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11871

      BRO_football 7 часов назад

      Да-да Спартак несёт колоссальные потери из-за ограничений МВД, а не из-за бойкота болельщиками Fan ID.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7422

      BarStep 8 часов назад

      Дима!
      Сначала проектирование нужно сделать на внедрение системы!
      А потом уже купить, привезти и установить...

      Подсказываю!
      Можно одностадийку выполнить по титулу "техперевооружение" (ГК позволяет)

      А учитывая, что на это и СМР тож, нужно провести конкурентные процедуры,
      увидишь ты свой СКУД года через полтора (если завтра начнешь!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7324

      Старикан 9 часов назад

      Давно бы уже продали парочку бездарей из команды и установили бы на эти деньги систему...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3307

      serhio80 > Старикан 8 часов назад

      привези, установи) у нас вон газовые турбины привезти не могут, но там другая причина скорее всего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4652

      Enter2006 11 часов назад

      Из этих 300млн сама система наверное стоит 50-100 млн, остальное "по карманам"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25374

      JTherry 11 часов назад

      "Ввод системы обойдется «Спартаку» примерно в 300 миллионов рублей"
      ...интересно, СКУДы в 300 лимонов на каждом стадионе установлены или эти требования исключительно к стадиону Открытие-арена предъявляются..? хотелось бы увидеть обоснованность таких требований МВД...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +693

      (Меня за банили) > JTherry 11 часов назад

      Логично предположить, что такие системы должны стоят на каждом стадионе. С другой стороны я сомневаюсь, что условно в Уфе такая система есть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +747

      прабабушка краба > JTherry 10 часов назад

      возможно, для стадионов вместимостью более 18к

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11