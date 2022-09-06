В «Спартаке» назвали колоссальными потери из-за ограничений МВД

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с установкой на домашнем стадионе системы контроля и управления доступом.

– Посчитал ли «Спартак» потери за тот период, когда МВД запретил заполнять арену из‑за СКУДов?

– Потери есть, и они колоссальные. Цифры – коммерческая тайна, но потери серьезные. Скоро мы все (СКУДы) сделаем, бюджет выделен.

Вопрос был решен давно, осталось технологически его выполнить: купить, привезти и установить.