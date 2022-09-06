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  • В «Спартаке» назвали колоссальными потери из-за ограничений МВД

В «Спартаке» назвали колоссальными потери из-за ограничений МВД

6 сентября 2022, 13:42
8

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с установкой на домашнем стадионе системы контроля и управления доступом.

– Посчитал ли «Спартак» потери за тот период, когда МВД запретил заполнять арену из‑за СКУДов?

– Потери есть, и они колоссальные. Цифры – коммерческая тайна, но потери серьезные. Скоро мы все (СКУДы) сделаем, бюджет выделен.

Вопрос был решен давно, осталось технологически его выполнить: купить, привезти и установить.

  • Вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 тысяч зрителей.
  • Из-за ограничений МВД стадион сейчас могут посещать не более 18 тысяч зрителей.
  • Ввод системы обойдется «Спартаку» примерно в 300 миллионов рублей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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JTherry
1662462557
"Ввод системы обойдется «Спартаку» примерно в 300 миллионов рублей" ...интересно, СКУДы в 300 лимонов на каждом стадионе установлены или эти требования исключительно к стадиону Открытие-арена предъявляются..? хотелось бы увидеть обоснованность таких требований МВД...
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Enter2006
1662463972
Из этих 300млн сама система наверное стоит 50-100 млн, остальное "по карманам"...
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Старикан
1662470267
Давно бы уже продали парочку бездарей из команды и установили бы на эти деньги систему...
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BarStep
1662472584
Дима! Сначала проектирование нужно сделать на внедрение системы! А потом уже купить, привезти и установить... Подсказываю! Можно одностадийку выполнить по титулу "техперевооружение" (ГК позволяет) А учитывая, что на это и СМР тож, нужно провести конкурентные процедуры, увидишь ты свой СКУД года через полтора (если завтра начнешь!)
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BRO_football
1662476314
Да-да Спартак несёт колоссальные потери из-за ограничений МВД, а не из-за бойкота болельщиками Fan ID.
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alefreddy
1662554289
ничего хорошего для людей чиновники не делают
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