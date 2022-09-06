В «Спартаке» назвали колоссальными потери из-за ограничений МВД

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с установкой на домашнем стадионе системы контроля и управления доступом.
– Посчитал ли «Спартак» потери за тот период, когда МВД запретил заполнять арену из‑за СКУДов?
– Потери есть, и они колоссальные. Цифры – коммерческая тайна, но потери серьезные. Скоро мы все (СКУДы) сделаем, бюджет выделен.
Вопрос был решен давно, осталось технологически его выполнить: купить, привезти и установить.
- Вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 тысяч зрителей.
- Из-за ограничений МВД стадион сейчас могут посещать не более 18 тысяч зрителей.
- Ввод системы обойдется «Спартаку» примерно в 300 миллионов рублей.
Источник: «Матч ТВ»