Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер «Оренбурга» Личка рассказал, чего не хватает российским футболистам

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка указал на недостатки игроков из России.

    «У нас многие спустя пять минут после окончания тренировки уже норовят сбежать. Я, когда приехал, какие-то вещи не понимал в силу менталитета, но сейчас у нас есть нормированный график: завтрак, занятия, массаж, восстановления.

    Меня удивило, что многие игроки не берут на себя ответственность в решении игровых ситуаций. Я ему скажу: «Играй влево». И он будет только так и играть, хотя порой нужно искать другие решения, проявлять креативность.

    Россиянам этого не хватает. Это одна из причин, почему они не уезжают в Европу? Может быть.

    Они честные и трудолюбивые. Им скажешь: «Беги сто метров!». Они выполнят. Но я их чуть ли не умоляю на тренировках порой: «Сделай! Ошибись, но попробуй иначе. Но делай!».

    Но есть у нас в команде исключения: Капленко – он не боится играть; Аюпов – боец, всегда отрабатывает», – сказал чешский специалист.

    • Личка работает в России с 2020 года.
    • Его контракт с «Оренбургом» истекает следующим летом.
    • Команда идет на 12-м месте в таблице РПЛ.

    Новости по теме
    Личка: «Может, после России не найду работу. Могут сказать: «Ты работал в России, мы тебя не хотим» 1
    «Любят деньги больше, чем футбол». Тренер «Оренбурга» Личка – о молодых российских игроках 2
    Тренер «Оренбурга» Личка объяснил почему не уехал из России
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2022 14:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11