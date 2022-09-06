Тренер «Оренбурга» Личка рассказал, чего не хватает российским футболистам

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка указал на недостатки игроков из России.

«У нас многие спустя пять минут после окончания тренировки уже норовят сбежать. Я, когда приехал, какие-то вещи не понимал в силу менталитета, но сейчас у нас есть нормированный график: завтрак, занятия, массаж, восстановления.

Меня удивило, что многие игроки не берут на себя ответственность в решении игровых ситуаций. Я ему скажу: «Играй влево». И он будет только так и играть, хотя порой нужно искать другие решения, проявлять креативность.

Россиянам этого не хватает. Это одна из причин, почему они не уезжают в Европу? Может быть.

Они честные и трудолюбивые. Им скажешь: «Беги сто метров!». Они выполнят. Но я их чуть ли не умоляю на тренировках порой: «Сделай! Ошибись, но попробуй иначе. Но делай!».

Но есть у нас в команде исключения: Капленко – он не боится играть; Аюпов – боец, всегда отрабатывает», – сказал чешский специалист.