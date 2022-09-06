Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Чтобы выйти из группы, нам нужно 10 очков. На мой взгляд, «ПСЖ» – главный фаворит этой Лиги чемпионов. Это будет хороший матч, и мы намерены провести хорошую игру с технической точки зрения», – сказал Аллегри.