Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«Чтобы выйти из группы, нам нужно 10 очков. На мой взгляд, «ПСЖ» – главный фаворит этой Лиги чемпионов. Это будет хороший матч, и мы намерены провести хорошую игру с технической точки зрения», – сказал Аллегри.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Париже. Начало – в 22:00 мск.
- «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.
- «Ювентус» занял 4-е место в прошлом сезоне Серии А.
Источник: Бомбардир.ру