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    Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «Чтобы выйти из группы, нам нужно 10 очков. На мой взгляд, «ПСЖ» – главный фаворит этой Лиги чемпионов. Это будет хороший матч, и мы намерены провести хорошую игру с технической точки зрения», – сказал Аллегри.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2022 12:15
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1951

      Bozigit 12 часов назад

      Команды в этом году очень ровные. ПСЖ, Реал, Бавария, Ман Сити. Кто то из них

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      Рейтинг: +1951

      Bozigit 12 часов назад

      Не думаю. ПСЖ уже третий год фаворит)))

      0
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