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    Мбаппе прокомментировал победу над «Ювенутсом» в Лиге чемпионов

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о победе над «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

    «Есть небольшая разница между первыми 35 минутами и второй половиной. Мы знаем, что у нас есть некоторые слабости. Мой промах при счете 2:0? Я упустил много моментов в своей жизни, я буду много забивать и много пропускать. Такие вещи случаются в игре.

    Вы наказываете свою команду не тем, что промахиваетесь, а тем, что думаете о своих промахах. Нам есть над чем работать — это нормально, это Лига чемпионов. Если бы это было легко, мы бы уже выиграли», – сказал Мбаппе.

    • Мбаппе оформил дубль.
    • Килиан забил 9 голов в 6 матчах этого сезона.
    • Летом он продлил контракт с «ПСЖ», хотя мог перейти в «Реал».

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    Источник: сайт УЕФА

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