Мбаппе прокомментировал победу над «Ювенутсом» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о победе над «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Есть небольшая разница между первыми 35 минутами и второй половиной. Мы знаем, что у нас есть некоторые слабости. Мой промах при счете 2:0? Я упустил много моментов в своей жизни, я буду много забивать и много пропускать. Такие вещи случаются в игре.

Вы наказываете свою команду не тем, что промахиваетесь, а тем, что думаете о своих промахах. Нам есть над чем работать – это нормально, это Лига чемпионов. Если бы это было легко, мы бы уже выиграли», – сказал Мбаппе.