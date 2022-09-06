Черчесов назвал российских игроков, с которыми часто обменивается смс

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о российских футболистах, выступающих в европейских чемпионатах.

«И Дзюбу, и Оздоева я поздравил. Миранчука (с переходом в «Торино») тоже поздравил. Практически со всеми на контакте.

Понятно, что мы с ними не переговариваемся, а смски, когда какие-то есть нюансы или у них какие-то вопросы бывают – они не стесняются. По жизни они знают, что любой вопрос, который возникает, мы с ним с удовольствием помогаем», – сказал Черчесов в эфире «России 24».