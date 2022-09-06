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    Черчесов назвал российских игроков, с которыми часто обменивается смс

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о российских футболистах, выступающих в европейских чемпионатах.

    «И Дзюбу, и Оздоева я поздравил. Миранчука (с переходом в «Торино») тоже поздравил. Практически со всеми на контакте.

    Понятно, что мы с ними не переговариваемся, а смски, когда какие-то есть нюансы или у них какие-то вопросы бывают – они не стесняются. По жизни они знают, что любой вопрос, который возникает, мы с ним с удовольствием помогаем», – сказал Черчесов в эфире «России 24».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2022 11:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5674

      Павелий 14 часов назад

      Чабан и его стареющее стадо.

      1
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      Рейтинг: +4652

      Enter2006 14 часов назад

      Как ты мог изменить таксофону?
      Зачем тебе эта "новейшая система СМС"?
      Иди ищи будку, набери номер с помощью диска, поговори с ребятами! ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15308

      Fusballer 14 часов назад

      Смс, эх...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1951

      Bozigit 14 часов назад

      Так и должно быть. Земля круглая, может еще придется столкнуться по работе

      0
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