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    «Вы видели, чтобы в РПЛ так перебивали пенальти? А 10:0 по карточкам видели когда-нибудь?». Геркус – о судействе в матче «Торпедо» – «Ростов»

    Президент «Торпедо» Илья Геркус остался недоволен работой арбитра Яна Бобровского в игре восьмого тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

    «Вы видели, чтобы перебивали пенальти так в РПЛ? Видели? И мы не видели. Вот мы стоим и вспоминаем, было ли такое или нет.

    А 10:0 по карточкам видели когда-нибудь? Вот мы пытаемся найти определение. Пока это как-то рекорды без причин.

    Что было в предыдущих семи матчах? А как это связано? Если вы плохо играли предыдущие матчи, то вам за это 10 желтых?

    Это правила такие? Или будем два раза пенальти перебивать?» – заявил Геркус.

    Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2022 23:30
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +50303

      MaxRnD 6 сентября, 08:51

      Вот по ЖК вопросов вообще быть не может, мало того в одном моменте судья пожалел Торпедо, ибо за отброс мяча игроком, уже имевшим ЖК, можно было влепить и КК

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      ...
      Рейтинг: +341

      Фитоняшич > MaxRnD 6 сентября, 10:01

      Реально сектант, конечно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +50303

      MaxRnD > Фитоняшич 6 сентября, 10:30

      Невменяшич, что не так ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2023

      моэм 6 сентября, 08:28

      Начинающий судья просто обязан строго следовать букве закона , потому что ему ещё надо доказывать свою профпригодность , а надежды Бабурина на нерешительность ДЕБЮТАНТА СУДЬИ на переназначение пенальти при нарушении правила , не оправдались ... а Торпедо боролось , типа греко-римской , с захватами и подножками с подсечками , потому что играть в "вышке "составом из ФНЛ без усиления невозможно ...а если и в зимнем перерыве не усилятся , тогда вопрос : какого хрена они припёрлись в РПЛ ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +59

      odessakmv > моэм 6 сентября, 08:47

      а почему тогда принципиальный судья не переназначил третий пенальти, когда Бабурин снова до удара с ленточки спрыгнул???? то что Торпедо не соответствует даже нынешнему уровню РПЛ не поводу такой х..й заниматься

      1
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      Рейтинг: +50303

      MaxRnD > odessakmv 6 сентября, 08:57

      https://soccer365.ru/games/14900652/
      Вот такая же игра, которой Ростову с тем же Бабуриным в воротах также перебивали пенальти ! В чём вопросы-то ?

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      Рейтинг: +59

      odessakmv > MaxRnD 6 сентября, 09:00

      в том, что трижды нарушено правило - значит трижды нужно отменять и перебивать, а не "до первого гола"

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      Рейтинг: +59

      odessakmv > MaxRnD 6 сентября, 09:03

      глаза раззуй школота невоспитанная

      1
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      ...
      Рейтинг: +50303

      MaxRnD > odessakmv 6 сентября, 09:03

      "почему тогда принципиальный судья не переназначил третий пенальти"

      Потому что прежде, чем ссать кипятком, надо хотя бы одним глазом по футбольным правилам пробежать.
      ==============================================================
      В момент удара по мячу часть как минимум одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот или находиться на одном уровне с ней.

      В чём проблемы с третьим пенальти ? Одна стопа Бабурина на ленте ...
      https://soccer365.ru/games/1743319/

      1
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      ...
      Рейтинг: +50303

      MaxRnD > odessakmv 6 сентября, 09:06

      Придурок, я тебе процитировал правила и привёл ссылку на видео эпизода,
      где видно, что при третьем пенальти Бабурин правила не нарушил. В чём проблема, убогий ?
      В следующий раз, прежде, чем нести ху йню, читай правила

      0
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      ...
      Рейтинг: +59

      odessakmv > MaxRnD 6 сентября, 09:07

      придурок убогий - твоей мамы сын, который к тому же еще слеп и неадекватен в своих действиях, почитай свою писанину , кончита вурст

      2
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      ...
      Рейтинг: +50303

      MaxRnD > odessakmv 6 сентября, 09:08

      Чучело, а в чём моя неадекватность ? В том, что я хоть как-то правила знаю, а ты полный даун в футболе ? Так иди, задрот, балет смотри

      0
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      ...
      Рейтинг: +59

      odessakmv > MaxRnD 6 сентября, 09:09

      неадекватность - невозможность или неспособность воспринимать свои действия.

      0
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      Рейтинг: +50303

      MaxRnD > odessakmv 6 сентября, 09:14

      Правила игры в футбол, п. 14.11 (11-метровый удар пенальти)
      "В момент удара по мячу часть как минимум одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот или находиться на одном уровне с ней."

      При третьем пенальти одна нога Бабурина на ленте. Что не так ?
      https://soccer365.ru/games/1743319/

      0
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      ...
      Рейтинг: +341

      Фитоняшич > моэм 6 сентября, 10:01

      Эта принципиальность сугубо односторонняя. И явно не Торпедовская.

      1
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      ...
      Рейтинг: +65

      lavruxa1980 > odessakmv 6 сентября, 16:53

      Нет не нужно перебивать, ниже ответили что в случае третьего пробития одна нога осталась на ленте! Так же в третьем ударе был забит гол... суть в том, что когда вратарь сходит с ленточки он получает приимущество, в первых двух случаях так и было он вышел получил приимущестов и взял пенальти, в третий раз даже если бы он вышел и не взял пенальти (что и случилось), его бы не перебивали, логика проста!

      1
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      ...
      Рейтинг: +59

      odessakmv > Фитоняшич 20 часов назад

      Да , если бы трижды били Ростову, товаристч бы на г.о изошел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5219

      Виталий Орехов 6 сентября, 07:44

      После ТАКИХ матчей стыдно перед всей страной! Прости, Торпедо! :(

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1380

      Дубина 6 сентября, 06:51

      Надо всю шайку газпрома на детектор лжи сводить)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2218

      АЛЕКС 58 > Дубина 6 сентября, 07:38

      Нужно не в РФС жалобы строчить,а возбуждать уголовные дела,и через детектор. Многое всплывёт!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      7:1 6 сентября, 00:34

      я видел нечто похожее на каком-то видосе. там раз 6-7 перебивали один пенальти, судья сверхпринципиальный попался. вбежали до удара - перебить. вратарь чихнул - перебить. и так до бесконечности. вроде в азии дело было, в низших лигах, не помню. но уже после 4-5го перебития все стояли как солдатики, не шевелились, а эта гнида всё искал, к чему бы прикопаться, чтобы перебили ещё. дичь, конечно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25483

      JTherry 5 сентября, 23:55

      10:0 по карточкам, 3 пеналя подряд пока не забили - это заказ, договорняк чистейший...) но в "Лиге приколов" бывало и похлеще...

      5
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      Рейтинг: +17306

      житель СПб > JTherry 6 сентября, 00:12

      Так заказ - или договорняк? Это разные вещи. Определитесь!

      2
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      ...
      Рейтинг: +25483

      JTherry > житель СПб 6 сентября, 00:15

      вам, как юристу, это гораздо ближе - выносить определение...)

      2
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      Рейтинг: +4343

      Snek > JTherry 6 сентября, 00:22

      Чел, в правилах чётко сказано, что вратарь должен обеими ногами стоять на линии пока игрок не нанёс удар по мячу. И отбивал он пенальти, только, потому что сокращал дистанцию до удара и попросту не давал игроку возможности пробить. И я не видел такого колхоза никогда, обычно любой игрок команды РПЛ, хотя бы банально правила знает, я хз где Торпедо набрало этих инвалидов, но с этим составом, их потолок это середина ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +4343

      Snek > JTherry 6 сентября, 00:25

      И опять же по карточкам, 4 из них были выданы за помехи при пробитии пенальти. Барубин в частности получил жёлтую, потому что опять вышел с ленточки и показал два больших пальца. Вопрос зачем? Он в цирке что ли? Игроки Торпедо вообще в курсе, что нельзя приближаться на 10 метров к точке? Просто колхоз какой-то. Торпедо надо обратно в ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +25483

      JTherry > Snek 6 сентября, 00:30

      в Правилах четко сказано - за что ставят пенальти, явно не за то, что Комличенко сначала лезет в объятья с защитником, а затем валит его на поле приемом из вольной борьбы... такие пенали на Комли будут постоянно ставить, и не только на нем - прецедент же есть... про торпедо сказать нечего, поскольку состав и правда слабый для ФНЛ, но это не повод, чтобы гнобить эту команду...

      4
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      Рейтинг: +25483

      JTherry > Snek 6 сентября, 00:57

      Комли после матча поиздевался над Бабуриным - "телега, третий бери..." ну и кто он после этого..?

      2
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      Рейтинг: +341

      Фитоняшич > JTherry 6 сентября, 10:04

      Причём отчётливо видно, что он обнимает игрока за Шею и заваливает его за собой на газон.
      Да там эпизодов интересных в матче навалом. И выход Караева в штрафной. И когда нападающего в падении руками за колено хватали , чтобы он не ударил. Ой, там много Ростову простили. Но такое судейство Ростова уже давно не ново.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4343

      Snek > JTherry 6 сентября, 10:49

      У нас квалификация судий настолько низкая, что каждый матч они сами не могут понять был пенальти или нет, это проблема не отдельного матча, а всего судейского корпуса РПЛ, не могут разрешать сложные ситуации, если что-то не по инструкции, логики нет, мозга нет.

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      ...
      Рейтинг: +4343

      Snek > JTherry 6 сентября, 10:50

      А я и не говорил, что Комличенко нормальный, ему по хорошему надо пару матчей "отдохнуть" дать, на заседании комитета по этике.

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