«Вы видели, чтобы в РПЛ так перебивали пенальти? А 10:0 по карточкам видели когда-нибудь?». Геркус – о судействе в матче «Торпедо» – «Ростов»

Вот по ЖК вопросов вообще быть не может, мало того в одном моменте судья пожалел Торпедо, ибо за отброс мяча игроком, уже имевшим ЖК, можно было влепить и КК
Президент «Торпедо» Илья Геркус остался недоволен работой арбитра Яна Бобровского в игре восьмого тура РПЛ против «Ростова» (0:1).
- Ростовчане трижды пробивали пенальти после 90-й минуты.
- Егор Бабурин парировал два удара, но с нарушением правил.
- Максим Осипенко на 99-й минуте забил.
«Вы видели, чтобы перебивали пенальти так в РПЛ? Видели? И мы не видели. Вот мы стоим и вспоминаем, было ли такое или нет.
А 10:0 по карточкам видели когда-нибудь? Вот мы пытаемся найти определение. Пока это как-то рекорды без причин.
Что было в предыдущих семи матчах? А как это связано? Если вы плохо играли предыдущие матчи, то вам за это 10 желтых?
Это правила такие? Или будем два раза пенальти перебивать?» – заявил Геркус.
Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте