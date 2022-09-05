«Вы видели, чтобы в РПЛ так перебивали пенальти? А 10:0 по карточкам видели когда-нибудь?». Геркус – о судействе в матче «Торпедо» – «Ростов»

Президент «Торпедо» Илья Геркус остался недоволен работой арбитра Яна Бобровского в игре восьмого тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

Ростовчане трижды пробивали пенальти после 90-й минуты.

Егор Бабурин парировал два удара, но с нарушением правил.

Максим Осипенко на 99-й минуте забил.

«Вы видели, чтобы перебивали пенальти так в РПЛ? Видели? И мы не видели. Вот мы стоим и вспоминаем, было ли такое или нет.

А 10:0 по карточкам видели когда-нибудь? Вот мы пытаемся найти определение. Пока это как-то рекорды без причин.

Что было в предыдущих семи матчах? А как это связано? Если вы плохо играли предыдущие матчи, то вам за это 10 желтых?

Это правила такие? Или будем два раза пенальти перебивать?» – заявил Геркус.

Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте