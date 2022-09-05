«Нашу связь не объяснить словами». Зделар – о русских и сербах

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался об отношениях русского и сербского народов.

– «Русские и сербы – братья». В чем это для тебя выражается?

– У нас один бог. Практически такой же образ жизни. На самом деле нашу связь не объяснить словами – приедете в Сербию и все поймете. То, как вас принимают люди, как пытаются помочь, даже не зная языка.

И в ЦСКА я столкнулся с тем же самым. Меня хорошо приняли не только фанаты – игроки, тренерский штаб, персонал – все.

Я чувствую себя как дома – как и говорили Зоран [Тошич] с Бибрасом [Натхо].