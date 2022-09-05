«Нашу связь не объяснить словами». Зделар – о русских и сербах

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался об отношениях русского и сербского народов.
– «Русские и сербы – братья». В чем это для тебя выражается?
– У нас один бог. Практически такой же образ жизни. На самом деле нашу связь не объяснить словами – приедете в Сербию и все поймете. То, как вас принимают люди, как пытаются помочь, даже не зная языка.
И в ЦСКА я столкнулся с тем же самым. Меня хорошо приняли не только фанаты – игроки, тренерский штаб, персонал – все.
Я чувствую себя как дома – как и говорили Зоран [Тошич] с Бибрасом [Натхо].
- 27-летний Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» в конце июля.
- Московский клуб заплатил за него 500 тысяч евро.
- Хавбек заключил контракт до 2025 года.
- Он провел 7 матчей без голевых действий.
Источник: Sport24