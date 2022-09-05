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    «Нашу связь не объяснить словами». Зделар – о русских и сербах

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался об отношениях русского и сербского народов.

    – «Русские и сербы – братья». В чем это для тебя выражается?

    – У нас один бог. Практически такой же образ жизни. На самом деле нашу связь не объяснить словами – приедете в Сербию и все поймете. То, как вас принимают люди, как пытаются помочь, даже не зная языка.

    И в ЦСКА я столкнулся с тем же самым. Меня хорошо приняли не только фанаты – игроки, тренерский штаб, персонал – все.

    Я чувствую себя как дома – как и говорили Зоран [Тошич] с Бибрасом [Натхо].

    • 27-летний Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» в конце июля.
    • Московский клуб заплатил за него 500 тысяч евро.
    • Хавбек заключил контракт до 2025 года.
    • Он провел 7 матчей без голевых действий.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2022 20:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9428

      САДЫЧОК 8 часов назад

      Что за бред ?! Никакие , они не братья !

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