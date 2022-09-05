Осинькин отреагировал на новость о возможном назначении в «Локомотив»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал новость о том, что является кандидатом на пост тренера «Локомотива».

«Ко мне из «Локомотива» никто не обращался. Начали звонить журналисты — лишь в этом момент узнал об этой новости. Работаю в «Крыльях», где меня всe устраивает.

На вопросы в духе: «Что будет, если меня пригласят в «Локомотив»?» — отвечать не буду. Это провокация», — сказал Осинькин.