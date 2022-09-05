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    Осинькин отреагировал на новость о возможном назначении в «Локомотив»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал новость о том, что является кандидатом на пост тренера «Локомотива».

    «Ко мне из «Локомотива» никто не обращался. Начали звонить журналисты — лишь в этом момент узнал об этой новости. Работаю в «Крыльях», где меня всe устраивает.

    На вопросы в духе: «Что будет, если меня пригласят в «Локомотив»?» — отвечать не буду. Это провокация», — сказал Осинькин.

    • «Локомотив» сегодня уволил Марвина Комппера.
    • Сообщалось, что команду может возглавить Сергей Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2022 16:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1383

      jek718875 11 часов назад

      Осинькин хороший, будет толк

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