Реакция Осинькина на поражение «Крыльев» от «Ростова»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал итог матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

Самарцы забили первыми.

«Ростов» идет на 7-м месте.

«Крылья» располагаются на 10-й строчке.

– Эмоционально соперник был более свеж и агрессивен. В нашем случае «Ростов» доминировал в ситуациях с единоборствами, с количеством длинных передач и подборов после них. У нас те, кто лучше делают эту работу, матч пропускали. Этот компонент игры у нас не получился. В любом случае мы понимали, как атаковать, создавали определенные моменты. Даже повели в счете, но удержать не смогли. Когда «Ростов» повел, смысла агрессивно поджимать защитников не было, пошла игра по счету.

– С командой сыграла злую шутку победа в Санкт‑Петербурге?

– Про ответственность речи быть не может. Перед матчем был такой вопрос про эмоциональное состояние. Запас психологических сил у команды не бесконечен. Ребята выплеснулись, были две сложные эмоциональные игры, непростые переезды, накопились травмы. Мы пытались снять с нескольких ребят напряжение, но это не получилось. У нас была сложная концовка, но мы набрали достаточное количество очков. У нас сейчас 18 баллов, Это хорошая отправная точка, чтобы стартовать весной.