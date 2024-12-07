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    Реакция Осинькина на поражение «Крыльев» от «Ростова»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал итог матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

    • Самарцы забили первыми.
    • «Ростов» идет на 7-м месте.
    • «Крылья» располагаются на 10-й строчке.

    – Эмоционально соперник был более свеж и агрессивен. В нашем случае «Ростов» доминировал в ситуациях с единоборствами, с количеством длинных передач и подборов после них. У нас те, кто лучше делают эту работу, матч пропускали. Этот компонент игры у нас не получился. В любом случае мы понимали, как атаковать, создавали определенные моменты. Даже повели в счете, но удержать не смогли. Когда «Ростов» повел, смысла агрессивно поджимать защитников не было, пошла игра по счету.

    – С командой сыграла злую шутку победа в Санкт‑Петербурге?

    – Про ответственность речи быть не может. Перед матчем был такой вопрос про эмоциональное состояние. Запас психологических сил у команды не бесконечен. Ребята выплеснулись, были две сложные эмоциональные игры, непростые переезды, накопились травмы. Мы пытались снять с нескольких ребят напряжение, но это не получилось. У нас была сложная концовка, но мы набрали достаточное количество очков. У нас сейчас 18 баллов, Это хорошая отправная точка, чтобы стартовать весной.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 19:09
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    Комментарии (5)
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    TIMOTHY
    1733587978
    Ростов был круче! Самаре спасибо за игру
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    vvv123
    1733589379
    Если судья не тащит, результат отрицательный! Наверно из тех попался, кого обманули и не заплатили!
    Ответить
    FCSpartakM
    1733592648
    Ну команда Осинькина-это раз в год и вялый член кончает. Понятное дело, что за одну игру из физрука в Гвардиолу не превратиться. Можно дальше прозябать внизу таблицы
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    Pourquoi pas
    1733602372
    Самарцам - пытались, но не смогли.Осинькин классный коуч!Спасибо! Удачи в следующих играх!
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