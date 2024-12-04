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    • Губернатор Федорищев подробно объяснил, почему Осинькин продолжит тренировать «Крылья Советов»

    Губернатор Федорищев подробно объяснил, почему Осинькин продолжит тренировать «Крылья Советов»

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире телеканала «Россия 24» ответил, почему главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не будет уволен.

    – Тренера нельзя уволить, потому что есть отступные, которые я не могу назвать, потому что это, наверное, какая-то закрытая информация.

    – 100 миллионов рублей.

    – К примеру, 100 миллионов рублей. Если я приму решение о том, что 100 миллионов рублей в период проведения специальной военной операции я отдам за то, что тренер, который команду на таком месте держит и в раздевалке такие вещи говорит игрокам и так строит тренировочный процесс и таких ребят отправляет на скамейку, чтобы эти люди потом продали их туда-то подороже за свою прибыль, – я в этой ситуации буду неправ.

    Мне потом за эти 100 миллионов рублей... Да я сам с себя спрошу, спать не буду. 100 миллионов рублей – это огромное количество ФАПов [фельдшерско-акушерский пункт], извините меня, и огромное количество помощи тем, кто нуждается в ней. Поэтому я такое решение принять не могу.

    Если тренер придет ко мне и скажет, к примеру, «отпустите меня», но при этом, отматывая назад, два месяца назад, в сентябре, кто-то оплатил и заказал огромную информационную кампанию федеральную в поддержку этого тренера, чтобы его оставить, чтобы он команду сплачивал и тренировал и довел до конца какие-то процессы.

    – Его и любят заслуженно в футбольной среде.

    – Заслуженно очень любят. Поэтому я не имею права не советоваться с болельщиками. Они за Осинькина. Я тоже болельщик. Я знаю болельщиков, они у нас такие ортодоксальные и серьезные, они уважаемого тренера никуда не отпустят, спросят с него на 100%.

    Он принял решение остаться, закрепиться тренером – и те люди, которые его поддерживают – и все, болельщики верят и ждут результата. Они верят в восьмое место.

    Мы все, болельщики, верим в Осинькина, верим в то, что он команду нашу сильную, которая «Зенит» побеждает на их поле, он доведет до восьмерки и покажет блестящую игру.

    Он красавчик! Поэтому мы с удовольствием будем наблюдать за их игрой. Я не могу себе позволить принять решение, которое подведет миллион, три миллиона человек и даст удовлетворение одному. Не могу.

    • После 17 туров «Крылья» идут на 10-м месте в РПЛ.
    • Осинькин возглавляет самарскую команду с 2020 года.
    • Тренер собирается подать в отставку – он не хотел ехать на матч с «Зенитом».

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    Источник: Спортс’’

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    04.12.2024 16:00
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    Комментарии (1)
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    vadikrew
    1733333389
    Ох бл... А если капнуть под него самого, то вряд ли он утекающее в свой карман считал ФАПами
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