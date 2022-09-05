Тихонов назвал условие, при котором «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение московского клуба в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Если взять вчерашний матч, то «Зенит» просто оказался сильнее «Спартака», именно в этой игре. Я думаю, что «Спартак» в начале игры выглядел неплохо, забил гол, «Зенит» прибавил, индивидуальное мастерство футболистов группы атаки сказалось.

На данный момент «Зенит» оказался сильнее «Спартака», поэтому такой результат, такое количество моментов в первом тайме, не реализованных гостями. Возможно, «Спартаку» во втором тайме нужно было сыграть немного иначе, на результат, может быть, поменять схему, но все это задним числом говорим».

Но повторю, что у «Зенита» было четыре-пять моментов довольно неплохих в первом тайме, а «Спартак» создал только один, с него забил. Не надо слишком сильно посыпать голову пеплом «Спартаку», это одна игру, посмотрим на реакцию клуба – будет ли команда усиливаться.

«Спартаку» нужно забывать результат и работать дальше, в сезоне все может быть, если будут усиления, то конкуренция будет у «Зенита», – сказал Тихонов.