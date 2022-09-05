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    Тихонов назвал условие, при котором «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом»

    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение московского клуба в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    «Если взять вчерашний матч, то «Зенит» просто оказался сильнее «Спартака», именно в этой игре. Я думаю, что «Спартак» в начале игры выглядел неплохо, забил гол, «Зенит» прибавил, индивидуальное мастерство футболистов группы атаки сказалось.

    На данный момент «Зенит» оказался сильнее «Спартака», поэтому такой результат, такое количество моментов в первом тайме, не реализованных гостями. Возможно, «Спартаку» во втором тайме нужно было сыграть немного иначе, на результат, может быть, поменять схему, но все это задним числом говорим».

    Но повторю, что у «Зенита» было четыре-пять моментов довольно неплохих в первом тайме, а «Спартак» создал только один, с него забил. Не надо слишком сильно посыпать голову пеплом «Спартаку», это одна игру, посмотрим на реакцию клуба – будет ли команда усиливаться.

    «Спартаку» нужно забывать результат и работать дальше, в сезоне все может быть, если будут усиления, то конкуренция будет у «Зенита», – сказал Тихонов.

    • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
    • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.
    • «Спартак» идет на 5-м месте.

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    Источник: ТАСС

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    05.09.2022 14:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3984

      Spirit_78 7 часов назад

      Вот от кого точно гадостей не ждёшь - так это от Тихонова. Хороший человек.

      0
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      Рейтинг: +1459

      alefreddy 8 часов назад

      верно и защита никакая нужен хотя бы один хороший защитник и более половины команды не для призовой тройки

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      Рейтинг: +7383

      nik55 11 часов назад

      условие 1 основное---- защита

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