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    Зделар: «ЦСКА может остановить «Зенит». Линию офсайда у Карраскаля прочертили по диагонали»

    Новичок ЦСКА Саша Зделар высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

    – Обсуждал «Зенит» с Ловреном. Говорили об уровне команды. Для того, чтобы обойти «Зенит» в чемпионате, мало просто их побеждать. Нужно держать уровень качества в каждом матче. Это то, к чему мы стремимся. Это самое сложное – не терять в качестве от тура к туру.

    – Во время вашего матча с «Зенитом» не сложилось ощущения: их не остановить?

    – Конечно, нет. В первом тайме они мощно показали себя, но во втором мы увидели их в другом свете. ЦСКА мог выиграть, не будь того миллиметрового офсайда у Карраскаля. Мне до сих пор кажется, что линию на стоп-кадре прочертили немного по диагонали.

    В любом случае впереди длинный сезон, будет вторая игра. Посмотрим, что им удастся сделать на нашем поле.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • ЦСКА идет на 2-м месте, отставая на 3 очка.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2022 13:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102

      $c@R 14 часов назад

      Ноги у тебя по диагонали растут. Лошадка мохноногая, торопится бежит.

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      Рейтинг: +3820

      raritet 15 часов назад

      Каждый игрок вместо того, чтобы просто хорошо играть, все пытается взять на себя роль рефери. Тогда иди , учись , получай тренерскую лицензию и черти "диагонали' сколько хочешь. А сейчас нужно просто работать.

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      Рейтинг: +25641

      vladimir-7 > raritet 14 часов назад

      Он, Зделар оценивает работу оценщика их работы.

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