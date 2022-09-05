Зделар: «ЦСКА может остановить «Зенит». Линию офсайда у Карраскаля прочертили по диагонали»

Новичок ЦСКА Саша Зделар высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

– Обсуждал «Зенит» с Ловреном. Говорили об уровне команды. Для того, чтобы обойти «Зенит» в чемпионате, мало просто их побеждать. Нужно держать уровень качества в каждом матче. Это то, к чему мы стремимся. Это самое сложное – не терять в качестве от тура к туру.

– Во время вашего матча с «Зенитом» не сложилось ощущения: их не остановить?

– Конечно, нет. В первом тайме они мощно показали себя, но во втором мы увидели их в другом свете. ЦСКА мог выиграть, не будь того миллиметрового офсайда у Карраскаля. Мне до сих пор кажется, что линию на стоп-кадре прочертили немного по диагонали.

В любом случае впереди длинный сезон, будет вторая игра. Посмотрим, что им удастся сделать на нашем поле.