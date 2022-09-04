Ловрен рассказал, о чем игроки «Зенита» говорили в раздевалке в перерыве матча со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал комментарий после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Первая половина матча была очень интенсивная: много эмоций на поле, у нас было много шансов забить. У «Спартака» был один момент, и они его реализовали.

Мы поговорили в раздевалке, что должны быть более сфокусированы, чтобы завершать моменты. Мы заслужили эту победу», – сказал Ловрен.

«Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.

Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение