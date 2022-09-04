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    Ловрен рассказал, о чем игроки «Зенита» говорили в раздевалке в перерыве матча со «Спартаком»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал комментарий после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

    «Первая половина матча была очень интенсивная: много эмоций на поле, у нас было много шансов забить. У «Спартака» был один момент, и они его реализовали.

    Мы поговорили в раздевалке, что должны быть более сфокусированы, чтобы завершать моменты. Мы заслужили эту победу», – сказал Ловрен.

    • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
    • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.

    «Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2022 23:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15267

      Fusballer 5 часов назад

      Были бы Дзюба с Азмуном, то показали бы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Аvеngеr > Fusballer 2 часа назад

      7 раз знаешь куда.

      0
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