Ловрен рассказал, о чем игроки «Зенита» говорили в раздевалке в перерыве матча со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал комментарий после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).
«Первая половина матча была очень интенсивная: много эмоций на поле, у нас было много шансов забить. У «Спартака» был один момент, и они его реализовали.
Мы поговорили в раздевалке, что должны быть более сфокусированы, чтобы завершать моменты. Мы заслужили эту победу», – сказал Ловрен.
- «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
- Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.
«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение
Источник: «Чемпионат»